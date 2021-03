Apple refuse toujours de réintégrer l’app Parler sur App Store

En janvier, à la suite de l'insurrection dans la capitale américaine avant les élections présidentielles, Apple a supprimé le réseau social Parler de l'App Store, invoquant son manque de modération. Amazon et Google avaient suivi.



Si le site est de nouveau opérationnel grâce à un nouvel hébergeur, après un examen récent, Apple a apparemment refusé la demande de Parler de revenir sur l'App Store.

Le site web de Parler hébergé en Russie

A la suite de l’envahissement du Capitole, Apple avait donné à Parler un préavis de 24 heures pour mettre en place un système de modération de contenu ou bien supprimer le service de l'App Store. La société a résisté et l'application Parler a donc été supprimée comme Apple l'avait promis.



Suite à la suppression de Parler de l'App Store, il a ensuite été abandonné par Amazon Web Services et donc mis complètement hors ligne. Le PDG de l’entreprise a accusé Apple et Google de «détruire l’entreprise». Après un changement de direction, le site de Parler est finalement revenu en ligne grâce à un autre hébergeur, mais il n'est toujours pas disponible sur l'App Store, et nous savons maintenant que cela ne changera pas de sitôt.



Tel que rapporté par Bloomberg, Apple a déclaré à Parler le 25 février que des changements suffisants n'avaient pas été apportés au réseau social pour justifier la réintégration. Apple a cité la prolifération continue de «contenus haineux, racistes et discriminatoires» trouvés sur Parler.

Après avoir examiné les nouvelles informations, nous ne pensons pas que ces changements soient suffisants pour se conformer aux directives de l'App Store Review. Il n'y a pas de place pour le contenu haineux, raciste et discriminatoire sur le magasin d'applications.



En fait, de simples recherches révèlent un contenu hautement répréhensible, y compris des utilisations offensantes facilement identifiables de termes désobligeants concernant la race, la religion et l'orientation sexuelle, ainsi que des symboles nazis. Pour ces raisons, votre application ne peut pas être renvoyée à l'App Store pour distribution tant qu'elle n'est pas conforme aux directives.

Alors que la messagerie d'Apple laisse à nouveau la porte ouverte à la rentrée dans l'App Store, Parler aurait licencié ses trois développeurs iOS restants mercredi. Cela suggère qu'il n'a même pas l'intention de tenter de rejoindre l'App Store à l'avenir.



Ce qui est étrange, c’est que ce genre de contenu se retrouve également facilement sur Twitter et autre avec une simple recherche...