Un employé de Fifa 21 vendrait des cartes FUT à des prix délirants

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

4

Un scandale vient d'éclater hier soir au sujet de FIFA 21 et du mode FUT. D'après les vidéos de plusieurs personnes sur internet, un employé s'amuserait à envoyer des cartes directement depuis les serveurs chez EA Sports contre des sommes d'argent hallucinantes. Explications.

Publicité

La frénésie autour de FUT 21

Si vous êtes en train de lire ces lignes, c'est sûrement que vous êtes un fin connaisseur de FIFA 21 mais surtout du mode FIFA Ultimate Team (FUT). Vous êtes donc au courant que ce mode de jeu qui consiste à se créer la meilleure équipe de foot à travers des cartes rapporte des millions, pour ne pas dire des milliards à EA Sports chaque année.

C'est justement un débat qui fait rage depuis trop longtemps, les fameux loot-box. La Belgique a depuis quelque temps interdit aux belges de déposer de l'argent dans ce mode de jeu jugé pay-to-win, ce qui signifie que plus vous mettez de l'argent plus vous êtes avantagés, ce qui est totalement le cas. D'autres affaires dans plusieurs pays dont la France sont en cours avec des plaintes déposés par des avocats qui jugent la situation illégale.



Mais cela ne s'arrête pas là, l'histoire que nous venons d'apprendre hier prouve la folie qui entoure ce mode de jeu. Plusieurs personnes l'ont prouvé à travers des messages et des vidéos, un employé de chez EA Sports, rattaché au service FIFA 21 proposerait d'envoyer une/des carte(s) au choix sur le compte d'un joueur qui ferait un virement d'argent en échange.



La pratique en elle-même est totalement illégale, mais le pire se trouve au niveau du prix. D'après les informations annoncées, les prix seraient compris entre 1000 € et 1700 € selon le nombre de cartes que vous choisissez. Cette pratique totalement illégale et punie par la loi a fait réagir EA Sports qui s'est chargé d'un communiqué pour apaiser les tensions et annoncé la mise en place d'une enquête pour connaître le/les coupables si cela s'avérait exact.

Bien évidemment, il est malheureux de voir une personne pratiquer ce genre de transaction illicite sur son lieu de travail, mais le plus désolant se trouve tout de même du côté de l'acheteur. Dépenser 1500 € pour avoir une carte sur un jeu qui ne vaudra plus rien au mois de septembre lors de la sortie de FIFA 22...