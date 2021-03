Dragon Quest The Adventure of Dai prépare son arrivée en Europe

La célèbre série Dragon Quest a eu le droit à un nouveau souffle récemment avec l'introduction d'une nouvelle adaptation en anime du nom de Dai no Daibōken, ou "La Quête de Daï" chez nous. La belle nouvelle, c'est que les créateurs en profitent pour proposer un nouveau jeu mobile qui s'en inspirera, avec une sortie prévue en Europe.

Aujourd'hui, le studio DeNA qui est en charge du projet, nous donne de nouvelles informations sur ce qui nous attend dans les prochains mois. Ils ont également publié un premier trailer :

Dragon Quest The Adventure of Dai aura le droit à un jeu iOS

Alors que le jeu a été annoncé en 2020, voilà qu'aujourd'hui nous avons le droit à de nouvelles informations autour du futur Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero's Bonds. Prenant la forme d'un "team action-RPG" en free-to-play, on sait dès à présent qu'une sortie occidentale aura lieu en 2021 avec une bêta fermée prévue du 7 au 15 avril sur Android.



Pour le contenu, les plus grands noms de la série seront rassemblés dans un jeu de combats au tour par tour "dynamiques sur trois lignes" qui mise sur la coopération à plusieurs joueurs. Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero's Bonds devrait suivre le scénario original de l'anime, sous le regarde attentif de Riku Sanjo, l’auteur original de la franchise.