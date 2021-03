Pocket Gamer Awards 2021 : Genshin Impact élu jeu de l'année

Une nouvelle fois, l'année 2020 aura été une belle cuvée en terme de jeux vidéo pour mobiles... Il faut dire qu'avec des appareils toujours plus puissants et des moteurs graphiques de plus en plus performants, le marché du jeu sur iOS et Android prend encore plus d'ampleur.

Comme chaque année, nos confrères du site web Pocket Gamer organisaient leur évènement du nom de Pocket Gamer Awards. Le but ? Récompenser les titres phares de l'année grâce aux votes de la communauté.



Cette fois, c'est Genshin Impact (v1.4.0, 2,9 Go, iOS 9.0) qui rafle le graal en étant sacré jeu de l'année.

Genshin Impact remporte le titre de meilleur jeu de l'année

Dans le cas où vous avez raté le live Switch organisait par le site web Pocket Gamer dans le cadre des Pocket Gamer Awards 2021, voici la liste des grands gagnants de l'année :

Meilleur jeu de plateforme

Little Orpheus par The Chinese Room

Meilleur jeu de simulation

Transport City: Truck Tycoon 'par CupGum

Meilleur jeu de sport

Retro Bowl par New Star Games

Meilleur récit de jeu

There Is No Game: Wrong Dimension par Draw me a Pixel

Meilleur jeu 'Quick Play'

Clusterduck par PikPok

Meilleur portage mobile

Bloodstained: Ritual of the Night par 505 jeux

Meilleur jeu Apple Arcade

Alba: a Wildlife Adventure par ustwo Games

Meilleur jeu éducatif

Dish Life: The Game par Pocket Sized Hands

Meilleur jeu de stratégie

Company of Heroes par Feral Interactive

Meilleur RPG

Knighthood par King

Jeu le plus innovant

HoloVista par Aconite

Meilleur accessoire de jeu

Manette Razer Kishi par Razer

Meilleure tablette de jeu

iPad Pro par Apple

Meilleur jeu Battle Royale

Garena Free Fire par Garena

Meilleur jeu AR

LEGO Hidden Side par LEGO

Meilleur jeu de puzzle

Pokemon Cafe Mix par The Pokemon Company

Meilleur jeu de course

Dirt Bike Unchained par Red Bull Media House

Meilleur jeu Google Play Pass

Star Wars: Knights of the Old Republic par Aspyr

Meilleur éditeur mobile

Garena

Meilleur jeu d'action

Pascal's Wager par Giant Games

Meilleur jeu de société numérique

The Game of Life 2 par Marmalade

Meilleur téléphone de jeu

iPhone 12 Pro Max par Apple

Meilleur jeu multijoueur

EVE Echoes par NetEase Games

Meilleur jeu de tir

Global Operations par Crytek

Meilleur jeu auquel nous jouons encore

Call of Duty Mobile par Activision

Meilleur développeur mobile

Riot Games

Temple de la renommée

Angry Birds par Rovio

Jeu mobile de l'année

Genshin Impact par MiHoYo

