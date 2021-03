Porsche lance ses bornes à charge rapide pour concurrencer Tesla

Pour le moment, seul Tesla propose son propre réseau de recharge à travers le monde entier. Mais ce monopole ne va pas tarder à se finir car comme le rapport le PDG de Porsche, la marque allemande va à son tour lancer son réseau personnel. Voilà de quoi lancer les hostilités en attendant un potentiel troisième concurrent.

Les bornes électriques Porsche arrivent sur nos routes

À l'heure actuelle, Tesla a le monopole en ce qui concerne les bornes de recharge pour voitures électriques. Si certaines sociétés (hors constructeur) se sont lancées, Tesla est le seul constructeur automobile concerné à proposer un réseau international de bornes que l'on appelle "SuperCharger".



Comme vous le savez, recharger sa Tesla sur une borne classique est tout à fait possible mais cela vous prendra deux à trois fois plus de temps que sur une SuperCharger. Sans compter le fait qu'il risque d'y avoir plus de monde car les bornes "publiques" sont compatibles avec tout le parc de voitures électriques.



Voilà pourquoi Porsche annonce cette semaine qu'il va lancer son propre réseau en complément de son réseau tiers nommé lonity sur tout le continent européen. Selon la marque allemande, chaque station sera équipée entre 6 et 12 bornes avec une puissance de 350 kW et plus.

Le PDG de Porsche, Oliver Blume, a donné son point de vue :

Une condition préalable importante pour l'électromobilité est une charge rapide et pratique. C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur les détails d'un concept pour nos propres bornes de recharge rapide. Nous sélectionnerons des destinations attrayantes pour celles-ci afin d'offrir à nos clients l'expérience de voyage longue distance la plus confortable et la plus rapide possible.



Porsche planifie ses propres bornes de recharge rapide le long des principales autoroutes et autoroutes européennes. Elles offriront aux clients une expérience de charge de haute qualité et adaptée à la marque tout en complétant le réseau lonity. Un design unique mettra en valeur le caractère spécial des bornes de recharge rapide Porsche au monde extérieur.

Comme vous l'aurez constaté, il n'y a aucune précision en ce qui concerne la date de lancement mais ce qui est sûr, c'est que l'apport d'une concurrence à Tesla ne peut être que bénéfique pour les clients car cela va obliger les constructeurs à repousser leurs limites.