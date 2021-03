Apple TV+ va collaborer avec Natalie Portman et Sophie Mas sur plusieurs années

Apple TV+ continue à signer de nouvelles collaborations avec des grands noms du cinéma, cette fois-ci Deadline nous parle d'un accord avec Natalie Portman et Sophie Mas, Apple aurait été attiré par le travail de la célèbre actrice et de la productrice à qui l'on doit Cuban Network, The Light House et Yes,God,Yes.

Apple souhaite récupérer des exclusivités temporaires

Quand l'équipe d'Apple TV+ découvre des sociétés de production ou des personnes indépendantes capables de réaliser des séries, film ou documentaires qui pourraient être primés ou générer une tonne de souscriptions au service de streaming, l'accord est très rapide !

Selon le récent rapport de Deadline, Apple TV+ a signé un accord à long terme avec Natalie Portman et Sophie Mas, les deux femmes travaillent depuis de longues années ensembles sur différents projets.

Cette nouvelle collaboration entre le géant californien et Portman/Mas va porter sur la création de nouveaux contenus originaux Apple. Cependant, il s'agira d'exclusivité temporaire, c'est-à-dire qu'il sera possible au bout de quelques mois de retrouver le même programme sur un service de streaming concurrent. Probablement une technique d'Apple pour réduire les coûts et permettre de convaincre l'actrice et la productrice avec une liberté pour négocier avec d'autres grands acteurs du marché du streaming.



Malheureusement, aucune information n'a été communiqué sur les créations originales qui arriveront sur Apple TV+ ni quand elles seront disponibles.

Pour rappel, Natalie Portman et Sophie Mas travaillent déjà avec Apple TV+ sur la série Lady in the Lake, il s'agit d'un programme qui vous emmènera à Baltimore dans les années 1960, vous suivrez l'affaire d'un meurtre non élucidé qui pousse une mère de famille à se lancer dans le journalisme d'investigation pour en savoir plus sur l'affaire que personne n'arrive à comprendre.

La série est marquée comme "À venir", aucune date de disponibilité n'a été dévoilée.