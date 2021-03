L'extension "March of Chaos" débarque dans Warhammer Quest: Silver Tower

Warhammer Quest: Silver Tower s'offre un nouveau DLC sur mobile avec March of Chaos. La mise à jour parue cette nuit propose 3 nouveaux champions avec lesquels jouer, ainsi qu'un tout nouveau mode de jeu appelé The Crucible.



Regardez la vidéo trailer :

Warhammer Quest: Silver Tower s'offre un DLC gratuit

Les nouveaux champions de WQST sont le Darkoath Warqueen, le Beastman Bray Shaman et le vilain Lord of Plagues.



Le mode Crucible est ouvert les vendredis et samedis. Ce défi hebdomadaire offre d'énormes récompenses à mesure que les étapes deviennent plus difficiles. Attention cependant, si des champions perdent de la santé dans ce mode, cela passera aux étapes suivantes. Une fois que tous vos champions sont morts, le Crucible est terminé ... jusqu'à la semaine prochaine !

Avec une fureur chaotique, ils entrent dans la Tour. Sans fin dans leur recherche de gloire, de pouvoir et d'autres bienfaits du monde.

Les guerriers Darkoath recherchent des adversaires dignes, les chamans hommes-bêtes hurlent en déformant la réalité et les bourreaux de Nurgle trouvent plus d'âmes pour leur seigneur.

Cependant, le Sorcier de la Tour a plus d'épreuves pour ces aventuriers… vont-ils surmonter ses défis ?

Si vous ne connaissez pas Warhammer, il s'agit d'un célèbre jeu de figurines datant de 1987, adapté avec l'accord de Games Workshop en version numérique avec ce Silver Tower qui propose un RPG d'aventure au tour par tour.

Free-to-play, Warhammer Quest: Silver Tower propose une belle réalisation 3D et surtout une campagne immense qui recense plus de 200 combats dans 25 environnements différents. Le coeur du jeu concerne bien évidemment les combats case par case et tour par tour, un peu comme un Final Fantasy Tactics.

Le jeu de Perchang est disponible sur l'App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android.

