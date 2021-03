Certains Apple Store permettent de tester à nouveau les AirPods

Julien Russo

Suite à la pandémie, Apple avait temporairement interdit la possibilité de tester les AirPods dans ses Apple Store. Un coup dur pour les ventes puisque beaucoup de clients refusent d'acheter sans tester au préalable (ce qui est normal). Selon un récent rapport de Bloomberg, certains Apple Store dans le monde ont eu le feu vert pour procéder à nouveau aux tests des AirPods/Pro/Max.

Il est à nouveau possible de tester avant d'acheter

Le meilleur argument pour vendre un produit, c'est sans aucun doute de faire tester au client le confort et la qualité de celui-ci. Dans le cas des AirPods, pour beaucoup de personnes, les écouteurs sans fil sont toujours une nouveauté, c'est pour cela que les tests sont essentiels pour convaincre le client que les AirPods sont les meilleurs écouteurs qu'il trouvera sur le marché.



Avec la crise sanitaire, cela faisait quasiment 1 an que les employés d'Apple Store n'étaient plus autorisés à faire tester les AirPods, le géant californien ne voulait pas que des contaminations aient lieu par le toucher des écouteurs.

Pour la première fois, depuis le début de la pandémie, les Apple Store qui sont ouverts sans prise de rendez-vous obligatoire peuvent refaire tester les AirPods aux clients.

Un retour à la normale qui fait du bien !

Attention si vous avez l'intention d'aller en Apple Store pour tester une paire d'AirPods, l'interdiction de l'Apple Park est toujours en vigueur pour les boutiques qui n'acceptent pas l'entrée des clients sans rendez-vous.

L'entreprise gère en fonction de l'évolution de la propagation du Covid-19, plus celle-ci ralentie, plus les Apple Store retrouvent un fonctionnement normal.

À noter que la possibilité de tester à nouveau les AirPods concerne les : AirPods 2, AirPods Pro et le petit nouveau... L'AirPods Max !

C'est surtout le casque qu'on meurt d'envie de tester.