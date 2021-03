Le jeu d'enquête Doctor Who: Lonely Assassins est de sortie

Medhi Naitmazi

Annoncé depuis fin 2020, le premier jeu mobile de la série Doctor Who est arrivé sur App Store et Play Store. Doctor Who: Lonely Assassins est signé des développeurs Maze Theory et BBC Studios.



Voici la bande-annonce de jeu d’enquête :

Doctor Who: Lonely Assassins est disponible sur mobiles

Pour donner vie à ce nouveau projet, les deux studios Maze Theory et BBC Studios ont fait appel l'excellent Kaigan Games, qui a notamment développé les jeux Sara Is Missing et SIMULACRA.



S'appuyant sur l'héritage terrifiant des Weeping Angels - ou Anges Pleureurs en français, rencontré pour la première fois dans l'histoire «Blink», Doctor Who: The Lonely Assassins propose une enquête palpitante.



Au milieu d'une sinistre série d'événements dans une maison apparemment abandonnée à Londres, quelqu'un disparaît et vous trouvez son téléphone. Lorsqu'il commence à s'autodétruire, l'ex-scientifique de l'UNIT Petronella Osgood fait appel à votre aide pour découvrir des indices cachés et résoudre des énigmes cryptiques. Il s'agit de la suite de l'histoire des Anges Pleureurs où il faudra rechercher dans des messages, des e-mails, des vidéos, des photographies et plus encore pour découvrir la vérité.



Au niveau des personnages, on retrouve Petronella Osgood (interprétée par Ingrid Oliver) mais aussi Finlay Robertson dans le rôle de Larry Nightingale et une apparition spéciale de Jodie Whittaker dans le rôle du docteur.

Doctor Who: The Lonely Assassins est disponible sur l'App Store, Google Play et Steam au prix de 3,49€.



