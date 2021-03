Apple TV+ : Ted Lasso remporte 2 prix au Writers Guild of America Awards

Apple TV+ continue de se faire remarquer dans les cérémonies de remises de prix avec sa série Ted Lasso. Le divertissement avec Jason Sudeikis dans le rôle d'un entraineur de foot vient de remporter deux nouveaux prix dans l'une des cérémonies les plus importantes aux États-Unis. Le plus fort, c'est qu'en face de Ted Lasso, il y avait de nombreux concurrents tous à la hauteur de remporter le prix !

Ted Lasso encore vainqueur !

La Writers Guild of America Awards est l'une des plus vieilles cérémonies de récompenses de cinéma au monde, contrairement aux autres, elle se concentre spécifiquement dans les remises de prix aux scénaristes. Pour l'édition 2021, de nombreuses séries étaient nominées, dont pour la première fois une série Apple TV+. Ce privilège a été accordé à Ted Lasso, la création originale Apple était dans la catégorie de la "meilleure nouvelle série" et "la meilleure série de comédie".

En face on retrouvait la série star de HBO Max avec Kaley Cuoco The Flight Attendant ou encore une autre série de HBO Curb Your Enthusiasm.

À la surprise générale, Ted Lasso a tout écrasé sur son passage.

La série Apple TV+ a remporté le prix des deux catégories où elle était nominée, quelque chose d'étonnant qui a probablement surpris toute l'équipe derrière le programme. À travers ces deux récompenses, c'est directement les scénaristes qui ont été récompensés de leur travail sur Ted Lasso.

Depuis le lancement d'Apple TV+, la firme de Cupertino compte déjà 329 nominations et distinctions avec un total de 86 prix, cette performance est impressionnante pour un service de streaming aussi jeune !



Alors que la saison 1 a conquis le cœur de millions d'abonnés Apple TV+, une seconde saison de Ted Lasso va débarquer cet été. Vu le succès de cette production, Apple a donné son feu vert pour le tournage d'une troisième saison, qui devrait être la dernière si on en croit les propos tenus par Bill Lawrence, l'un des créateurs du programme.