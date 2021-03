Brevet : un clavier rétractable qui réduit la taille du MacBook

Les brevets ne sont jamais fiables mais ils préfigurent souvent ce qu'il va se passer dans les mois ou années à venir. Aujourd'hui, c'est un nouveau brevet Apple qui nous interpelle car il dévoile les ambitions de la Pomme pour réduire encore un peu plus la taille de ses MacBook.

Un MacBook encore plus fin ?

Quand arrive le mois de septembre, nous sommes tous un peu triste car cela signifie que c'est la fin de l'été mais pour nous consoler, le keynote d'Apple qui dévoile la nouvelle monture d'iOS ainsi que le nouvel iPhone nous réconforte un petit peu. Selon les années, nous avons aussi le droit au dernier trimestre, a de nouveaux MacBook. C'était le cas en 2020 avec les tout premiers Mac M1 et selon les rumeurs, cela devrait également être le cas en 2021 avec des MacBook Pro 14" et 16" équipés d'une puce M1X encore plus puissante sous un design extérieur modernisé (notamment les bordures plus fines) qui devrait venir prendre la pose dans nos salons pour noël.

En ce qui concerne le design, nous ne savons pas si cela va être appliqué un jour sur les MacBook mais un tout nouveau brevet dévoile un clavier rétractable qui pourrait permettre à celui-ci d'être encore plus fin qu'il ne l'est actuellement. D'après ce que l'on comprend, Apple souhaite créer un système d'aimant qui ne changerait rien au fonctionnement des touches lorsque le Mac est ouvert mais qui en revanche, permettrait de rétracter les touches sur elles-mêmes lorsque l'ordinateur est fermé de sorte à gagner encore plus de place.

Le clavier peut comprendre un substrat et un mécanisme de touches comprenant un mécanisme de support de capuchon de touches, un capuchon de touches, un composant ferromagnétique et un système d'aimant magnétisable sélectivement. Le système d'aimant magnétisable sélectivement comprend un matériau magnétisable et une bobine configurée pour magnétiser et démagnétiser sélectivement le matériau magnétisable. Le capuchon de touche peut être bistable (c'est-à-dire capable d'être maintenu dans l'une ou l'autre des deux positions sans force externe); la position du capuchon de touche peut varier lorsque le matériau est magnétisé ou démagnétisé.

Cette explication assez complexe décrit un capuchon de touche qui réussit à se rétracter dans deux positions différentes grâce aux matériaux qui le composent. Pour fabriquer ce clavier, Apple parle d'aluminium nickel-cobalt fer et de chrome-cobalt fer. Comme toujours, ce brevet reste une idée et non un projet validé ce qui signifie qu'il pourrait ne jamais voir le jour même si l'on se doute qu'à terme, Apple réussira à réduire encore un peu la taille des MacBook.