Couvercle fermé, le MacBook Air M3 réduit sa vitesse de 50 % (+ solutions)

Le dernier et excellent MacBook Air M3 est en vente depuis quelques semaines, de quoi avoir les retours des clients. L'utilisation quotidienne permet d'aller plus loin que les tests, aidant à trouver les points forts, mais aussi les points faibles.



L'ordinateur d'Apple a beaucoup d'atouts, notamment une puce très puissante, un design fin et léger, et un choix de couleurs. Mais l'une des nouveautés les plus remarquables par rapport aux modèles précédents est que le dernier MacBook Air peut être connecté à deux moniteurs externes à la fois. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser l'écran du Mac. C'est un petit problème, surtout que cela engendre un autre inconvénient.

Une mauvaise idée

Si l'utilisation du MacBook Air avec des écrans externes fonctionne bien, si vous fermez le MacBook Air M3 pour travailler avec un clavier externe par exemple, cela peut réduire considérablement les performances de la machine. Et ce n'est pas peu dire.

Selon de nouveaux tests, les performances d'un MacBook Air M3 peuvent être réduites de près de moitié simplement en fermant le couvercle et en le faisant travailler dur, ce qui est très courant pour les joueurs, les monteurs audio/vidéo ou encore les développeurs, entre autres. Par conséquent, il est préférable d'utiliser le MacBook Air avec le couvercle ouvert.



Le constat a été dressé par la chaîne Max Tech sur Youtube. Cette dernière, qui avait révélé que le SSD du MacBook Air M3 de base était plus rapide, a mis le MacBook Air M3 à rude épreuve à l'aide du logiciel 3DMark. Couvercle ouvert puis fermé.



Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, les performances du "Air M3" commencent à diminuer au bout d'un certain temps, même avec le couvercle ouvert. Le score initial de 8 083 laisse place à un score de 5 196 points lorsque le test est effectué avec le couvercle ouvert et que l'ordinateur portable commence à chauffer. Rappelons que le MacBook Air est un modèle sans ventilateur, ce qui signifie que la seule chaleur dégagée est celle produite par son dissipateur passif intégré. C'est un compromis à faire, et pour la plupart des gens, cela n'a pas d'importance. Mais pour ceux qui poussent l'ordinateur portable plus loin, cela devient problématique au fur et à mesure que le M3 est mis à rude épreuve.



L'absence de ventilateur est encore plus palpable lorsque le MacBook Air 2024 est utilisé clapet fermé. En couvrant la zone du clavier avec l'écran, le MacBook Air est privé de sa principale méthode de dissipation de la chaleur et les températures grimpent encore. En conséquence, la machine obtient un score de seulement 4 198 points dès le début de la période de test.



De son côté, le MacBook Pro M3 n'a perdu que 1,9% de ses capacités à la fin du test...

Quelles solutions pour améliorer les performances du MacBook Air M3 ?

Pour contourner ce problème, il y a plusieurs solutions.

La première est de surélever l'ordinateur portable pour lui permettre de "respirer". La seconde est d'ouvrir le MacBook Air - même si vous ignorez l'écran interne, mais vous perdrez la possibilité d'utiliser un second moniteur. En effet, macOS détecte que l'écran interne est visible et désactive le second moniteur. Sauf à utiliser un accessoire DisplayPort (sur Amazon) qui étend le nombre d'écrans gérés. La troisième est d'acheter un accessoire qui fait office de dissipateur de chaleur. Mais le prix grimpe vite sur certains modèles comme le hub de la société Svalt (près de 300 euros). Il y a des supports ventilés moins chers comme celui de Green à partir de 30 €.

En définitive, le MacBook Air M3 n'est pas le meilleur MacBook pour ceux qui ont besoin d'avoir plusieurs écrans et des performances qui restent excellentes en toutes circonstances. Mieux vaut se diriger vers le MacBook Pro M3, mieux refroidi (mais un peu plus cher).

