Un brevet évoque un tout nouveau design pour l'Apple Watch

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Apple évolue constamment sur le design de ces produits et même si parfois cela peut mettre pas mal de temps, la modernisation finie toujours par arriver. Ici c'est un brevet qui nous interpelle car au-delà de l'absence d'informations sur les caractéristiques du produit, son design sur la photo dévoile une Apple Watch avec une forme différente.

Un potentiel changement de design pour l'Apple Watch 7 ?

L'Apple Watch se porte à merveille au fil des années et se vend même de plus en plus à travers le monde. Tout son succès repose sur deux principaux piliers, à savoir ses fonctionnalités sport / santé mais surtout sa présence dans l'écosystème iOS qui en fait la favorite pour les aficionados Apple lorsqu'ils cherchent une montre connectée.



Son design est majoritairement adoré par ses utilisateurs mais cela n'empêche pas Apple de réfléchir sur une amélioration dans les années à venir. Un tout nouveau brevet découvert hier révèle une Apple Watch avec un écran OLED enveloppant.

Un module d'affichage et des applications système comprenant un module d'affichage sont décrits. Le module d'affichage peut comprendre un substrat d'affichage comprenant une surface avant, une surface arrière et une zone d'affichage sur la surface avant. Une pluralité d'interconnexions s'étendent à travers le substrat d'affichage de la surface avant à la surface arrière. Un réseau de diodes électroluminescentes (LED) se trouve dans la zone d'affichage et est électriquement connecté à la pluralité d'interconnexions, et un ou plusieurs circuits d'attaque se trouvent sur la surface arrière du substrat d'affichage. Des exemples d'applications de système comprennent des affichages portables, enroulables et pliables.

Derrière cette explication peu reluisante se cache en réalité une Apple Watch avec des courbes plus ergonomiques et un écran "flexible". Il est également évoqué la suppression de la petite molette sur le côté sans donner plus de détails sur ce qui la remplacerait. Mise à part cela rien de particulier mais pour revenir sur le sujet, c'est surtout le design dessiné ici qui nous intéresse. N'hésitez pas à nous dire si la forme actuelle vous convient parfaitement ou si au contraire celui présenté ci-dessus pourrait vous faire de l'œil. Une Apple Watch 7 arrondie serait un argument pour vous ?