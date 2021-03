IKEA Tradfri : la baguette lumineuse compatible HomeKit à 30€

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

IKEA continue de connecter la maison de ses clients. Après avoir lancé le bal avec des stores puis des ampoules, voilà un nouvel arrivant dans la gamme de luminaires Trådfri. Il s'agit de MYRVARV, une baguette lumineuse LED de 2 mètre qui peut être découpée et positionnée comme bon vous semble grâce à sa conception souple. Elle a le bon goût d'être compatible avec HomeKit et donc l'app Maison d'Apple.

Publicité

IKEA lance la baguette LED MYRVARV

Sous ce doux nom dont seul IKEA en a le secret, la MYRVARV avait été annoncée en début d'année et devait initialement être commercialisée en avril prochain. Avec quelques jours d'avance, la bande lumineuse à coller n'importe où est vendue 29,99€ sur IKEA.



Pour ce prix, vous aurez 2 mètres de longueur recoupable selon vos désirs avec une simple paire de ciseaux. Pas cher, ce nouveau produit l'est en revanche bien plus si on veut le piloter et faire varier l'intensité car le client doit acquérir un varioles Tradfi à 6€ (ou passer par l'app IKEA Home Smart. Mais surtout, si vous voulez créer une scène avec d'autres produits Trådfri, il faudra ajouter un câble Förnimma à 5€ et le transformateur connecté de la marque à 15€.

Est-ce que les accessoires compatibles HomeKit d'IKEA vous satisfont ? N'oubliez pas également de jeter un oeil au partenariat avec Sonos.