Une pièce de théâtre enregistrée au Steve Jobs Theater va débarquer sur Apple TV+

Il y a 4 heures

Julien Russo

Depuis que la crise sanitaire a frappé les États-Unis, il est impossible d'organiser des événements regroupant de nombreuses personnes dans un endroit clos. Le Steve Jobs Theater qui est une beauté architecturale et au top de la modernité ne sert plus à grand-chose, enfin... Pas vraiment si on en croit cette information inédite !

Du théâtre sur Apple TV+

À la base le Steve Jobs Theater a été construit pour accueillir des centaines de journalistes et développeurs pour des WWDC ou encore des Apple Event. Cependant, l'auditorium inauguré le 12 septembre 2017 (lors de la keynote dévoilant l'iPhone X) a d'autre utilité comme l'organisation de pièces de théâtre.

La compagnie Billie Holiday Theater a fait une annonce pour le moins inattendue sur Twitter, elle explique qu'une pièce de théâtre a été enregistré ces dernières semaines au Steve Jobs Theater à l'Apple Park.

La pièce s'appellera 12 Angry Men... and Women et sera diffusée en exclusivité mondiale sur Apple TV+ dès le 26 mars.

Le géant californien semble vouloir poursuivre sa volonté de diversité dans les programmes mis à disposition dans le catalogue d'Apple TV+. On retrouve déjà une multitude de contenus comme des films, séries, dessins-animés ou encore des documentaires sur une multitude de thématiques.

La première pièce de théâtre originale Apple va s'intéresser aux intimidations policières sur les afro-américains lors des interpellations. La totalité de la pièce est basée sur un livre qui a été commercialisée en 2012 et qui a été mis à jour avec une republication suite au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.



