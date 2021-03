Sorties jeux : Magic: The Gathering Arena, FINAL FANTASY VIII Remastered, Crash Bandicoot: On the Run!

Aujourd'hui 19 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Magic: The Gathering Arena, FINAL FANTASY VIII Remastered, Crash Bandicoot: On the Run!.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Magic: The Gathering Arena (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v2021.3.22, 864 Mo, iOS 13.0, Wizards of the Coast) Depuis le temps qu'on nous le promet, voilà que le jeu Magic: The Gathering Arena va enfin voir le jour sur iOS et Android ! Une grande nouvelle pour tous les adorateurs du jeu de cartes le plus célèbre du monde !



Vous le connaissez bien. Téléchargez-le maintenant et préparez-vous pour la plus colossale des rencontres de sets de l'histoire de Magic: The Gathering. Débloquez des decks puissants, gagnez des récompenses en jouant, et passez à l'action. Pour joueurs de tous niveaux.





The Roman Empire (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.18, 137 Mo, iOS 11.0, BINARY BANANA LLC) Publicité Roman Empire est un jeu de stratégie au rythme effréné où vous, en tant que nouveau César, conquérerez l'Europe.



Faites glisser vos unités entre les villes pour attaquer les ennemis ou défendre vos villes contre les attaques. Pour gagner, utilisez la bonne tactique et prenez le contrôle de tous les villages et villes.



- 48 cartes différentes avec des graphismes uniques et des caractéristiques de terrain tactiques.

- Grande carte de l'Europe avec votre position actuelle. Terminez les niveaux pour passer aux suivants. Télécharger le jeu gratuit The Roman Empire





Puzzle Heist (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.3, 541 Mo, iOS 10.0, Hutch Games Ltd) Voitures rapides, combats effrénés, butins légendaires et boss épiques ! Constituez votre bande, choisissez vos bolides et régnez sur Puzzle Heist, un nouveau RPG de réflexion captivant comme vous n'en avez jamais vu.



Battez Jericho et ses alliés en recrutant parmi une large sélection de membres légendaires, présentant chacun des compétences uniques, mais aussi ses forces et ses faiblesses. Entraînez-les pour renforcer leurs aptitudes et formez la bande la plus puissante jamais vue.



Téléchargez dès maintenant le meilleur RPG de réflexion de l'année, et lancez-vous dans l'aventure !





Project CARS GO (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,2 Go, iOS 12.0, GAMEVIL Inc.) Pratiquement trois ans après son annonce, voici que Project Cars Go débarque sur nos mobiles grâce au partenariat entre Slightly Mad Studios et Gamevil qui s'est occupé de la réalisation. Un énième jeu de course automobile qui vient tout juste d'apparaître sur App Store et que nous avons débusqué immédiatement.



Comme prévu, au lancement Project Cars GO impressionne d'un point de vue graphique, avec une modélisation soignée et une sensation de vitesse bien présente. En termes de contenu, pas de surprise non plus puisque le jeu était en précommande depuis plus d'un mois. Nous savions qu'il comportait ainsi plusieurs modes de jeu, des contrôles simplifiés à un doigt pour ceux qui veulent et surtout un côté free-to-play assez prononcé avec les collections de voitures et leur personnalisation. C'est bien sur ce point que les développeurs comptent rentabiliser leurs efforts durant ces dernières années.





Idle Area 51 (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.5, 514 Mo, iOS 10.0, PlaySide) Les extraterrestres ont débarqué!

Récupérez autant de technologie extraterrestre que possible de l'OVNI abattu et apportez-le à votre installation du désert super secrète !



Commencez petit et construisez votre opération à partir de zéro. Découvrez les secrets de la biologie extraterrestre, de la construction d'OVNI, des armes laser de haute puissance et des voyages interstellaires et obtenez plus de financement de la part du département gouvernemental ténébreux qui supervise tout. Maximisez l'efficacité de votre installation en accélérant vos processus; achetez plus de fourgonnettes, obtenez plus de récupération, augmentez vos stations de recherche, formez vos travailleurs et développez vos opérations! Télécharger le jeu gratuit Idle Area 51





Hunt Royale (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 402 Mo, iOS 10.0, BoomBit, Inc.) La chasse est ouverte ! Entre dans le terrain de chasse en jouant un des quatre guerriers, et affronte des ennemis uniques et fantastiques dans ce nouveau genre de battle royale !



Fonctionnalités :

- 30 personnages à débloquer et à faire monter de niveau !

- Des ennemis uniques à combattre

- De puissantes compétences à utiliser et maîtriser

- Des événements spéciaux imprévisibles

- Des graphismes en voxel amusants

- Un mode coop

- Divers modes de jeu



Débloque et joue 30 personnages uniques avec leurs propres compétences et aptitudes. Fais-les monter de niveau en progressant pour les rendre plus forts lors des prochains matches. Essaye de nouvelles combinaisons et débloque diverses compétences en jouant ! Télécharger le jeu gratuit Hunt Royale





GT Manager (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.1.23, 598 Mo, iOS 10.0, The Tiny Digital Factory) Gérer votre équipe depuis le mur des stands pour devenir maître dans l'art du racing. Confrontez-vous aux autres joueurs avec le mode en ligne.



Guidez vos sponsors et pilotes, investissez dans votre usine pour créer des pièces performantes. Créez des alliances technologiques avec d'autres joueurs pour échanger des améliorations de performances. Gagnez des points au championnat et progressez dans les ligues.



- Pas de compétences de pilotage requises, donnez des instructions à vos pilotes depuis le stand

- Collectionnez les voitures officielles Porsche, Mercedes, Mc Laren, Nissan, Audi, Corvette et d'autres voitures de constructeurs.

- Construisez vos bâtiments d'équipe : Investissez dans votre usine et recherche, guidez vos sponsors et pilotes Télécharger le jeu gratuit GT Manager





Fable Wars (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.24.1, 329 Mo, iOS 9.0, Gamesture Sp. z o.o.) Traversez la forêt enchantée dans Fable Wars, version unique d'un jeu de puzzle de cartes RPG. Formez une équipe de héros fables et sauvez le monde fantastique en battant les ennemis dans une série de quêtes de puzzle passionnantes. Construisez votre collection de cartes et rassemblez une équipe de héros légendaires!



- Frayez-vous un chemin à travers des batailles de puzzle fantastiques avec une mécanique unique et facile à apprendre et des défis passionnants!

- Invoquez des centaines de puissants héros de contes de fées!

- Créez une équipe de héros et construisez votre jeu de cartes magiques! Télécharger le jeu gratuit Fable Wars





Crash Bandicoot: On the Run! (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.64, 239 Mo, iOS 11.0, King) Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de sauver le multivers avec Crash Bandicoot et sa sœur Coco. Pour cela, vous retrouvez les mouvements de base qu'on a découvert sur PS1 comme courir, sauter et tourbillonner à travers des niveaux truffés d'ennemis et d'obstacles. Pour vaincre les sbires de l'affreux Neo Cortex, vous aurez aussi droit à des passages secrets ainsi qu'uaux fameux masques qui vous donnent un surcroît de force. OODIBIGAH !



Télécharger le jeu gratuit Crash Bandicoot: On the Run!





Cats in Time (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.3431, 416 Mo, iOS 11.0, Pine Studio) Bonjour les explorateurs !



Je suis le professeur Tim Edger, l'inventeur de la machine à remonter le temps et un passionné de chats ! Malheureusement, j'ai un problème et vous pouvez peut-être m'aider.

Vous voyez, mes chats bien-aimés ont disparu. En jouant dans le laboratoire, ils ont activé ma machine à voyager dans le temps et ZAP, maintenant ils sont perdus dans l'espace et le temps ! Vous devez voyager de l'Égypte ancienne jusqu'aux rues de New York de la fin du XXe siècle, et même au-delà du présent, dans le Tokyo du futur.

Votre objectif est de retrouver tous les chats ! Mais soyez prudent ; ces chats sont vraiment bons pour se cacher. Télécharger le jeu gratuit Cats in Time





Box It Up! Inc. (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.02, 177 Mo, iOS 10.0, team TAPE) Box It Up! Inc. est un jeu d'action et de puzzles : vous devez emballer les boîtes le plus vite possible! Jusqu'où pouvez-vous aller avec ces boîtes en désordre?



- Contrôles super simples à base de tap et swipes.

- Pixel art stylé et élégant

- 20+ Skins & 60+ Collectibles

- Pas besoin de connexion internet pour lancer une partie

- Facile à apprendre, interessant à maîtriser Télécharger le jeu gratuit Box It Up! Inc.





Nouveaux jeux payants iOS :

Insignia: Tactics (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v1.0.8, 1,8 Go, iOS 10.3, Win Button LLC) Bienvenue dans le monde d'Insignia, où les liens d'amitié et de camaraderie sont forgés dans les feux d'un conflit sans fin. Vous êtes Rayl, neveu de l'archonte d'Artesia. Vous ne reculerez devant rien pour protéger votre pays et votre famille, mais vos ennemis sont nombreux et tout aussi persistants. Quelqu'un l'a pour vous, et il faudra beaucoup de courage et de détermination pour les vaincre. Pouvez-vous résoudre le mystère de la guerre et traduire les responsables en justice? Télécharger Insignia: Tactics à 5,49 €





FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Publié pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY VIII a rencontré un vif succès auprès des joueurs, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FINAL FANTASY avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant.



Véritable carton lors de sa commercialisation en 1999, FINAL FANTASY VIII s'est écoulé à 10 millions d’exemplaires à l'époque. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde.

Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 18,99 €





Fate of Kai (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 448 Mo, iOS 7.0, Tomas Lacerra) Fate of kai est une expérience unique et innovante dans le genre puzzle. Découvrez l'histoire de Kai en parcourant les magnifiques panneaux d'un livre magique illustré à la main. Explorez chaque chapitre comme un labyrinthe et modifiez les idées des personnages pour faire avancer l'intrigue dans la bonne direction.



Chaque fois qu'un personnage pense à quelque chose, ce sera une excellente occasion de changer le cours du récit. Les pensées que vous retrouverez dans cette aventure seront votre meilleure alliée pour surmonter les obstacles que le livre magique cache entre ses pages.



Profitez d'illustrations détaillées et colorées sur plus de 700 panneaux tout en aidant Kai à surmonter les obstacles qui le séparent du château. Télécharger Fate of Kai à 4,49 €





Dwarf Journey (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.11, 347 Mo, iOS 10.0, Orube Game Studio) Un aperçu de la mort a poussé le puissant et sage guerrier Gallar à chercher un moyen de continuer à profiter des plaisirs du monde pour l'éternité. Des écrits anciens disent qu'il y a une grotte mystique dans la vallée de l'éternité qui contient une relique perdue capable d'accorder la vie éternelle au courageux qui la trouve. Armé de sa hache et de sa fidèle pioche, Gallar part pour les montagnes du nord à la recherche d'une aventure épique qui pourrait lui coûter la vie, ou la lui garantir pour toujours.



• Explorez des niveaux générés aléatoirement ! Ce jeu de plateforme d'action roguelike offre de nouvelles expériences stimulantes à chaque fois que vous jouez.



• Battez vos ennemis et faites évoluer votre personnage ! Télécharger Dwarf Journey à 3,49 €





Doctor Who: Lonely Assassins (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.04, 770 Mo, iOS 11.0, Maze Theory Ltd.) Au milieu d'une sinistre série d'événements dans une maison apparemment abandonnée à Londres, quelqu'un disparaît et vous trouvez son téléphone. Lorsqu'il commence à s'autodétruire, l'ex-scientifique de l'UNIT Petronella Osgood fait appel à votre aide pour découvrir des indices cachés et résoudre des énigmes cryptiques. Il s'agit de la suite de l'histoire des Anges Pleureurs où il faudra rechercher dans des messages, des e-mails, des vidéos, des photographies et plus encore pour découvrir la vérité.



Au niveau des personnages, on retrouve Petronella Osgood (interprétée par Ingrid Oliver) mais aussi Finlay Robertson dans le rôle de Larry Nightingale et une apparition spéciale de Jodie Whittaker dans le rôle du docteur. Télécharger Doctor Who: Lonely Assassins à 3,49 €





Dawncaster: Deckbuilding RPG (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.4, 699 Mo, iOS 11.0, Rick van der Wal) Plongez dans le monde fantastique et sombre des Royaumes Brisés et rejoignez la bataille contre le mal. Incarnez un voyou rusé, un guerrier brutal ou un mystérieux chercheur utilisant la magie des arcanes. Ou créez votre propre classe et incarnez qui ou ce que vous voulez être! Commencez à jouer dès aujourd'hui, créez un deck unique avec accès à plus de 300 cartes et voyez jusqu'où vous pouvez vous aventurer dans les terres corrompues d'Umbris.



Chaque étape de votre voyage héroïque offre de nouveaux choix tactiques pour améliorer votre deck et votre stratégie. Collectez des cartes qui correspondent à votre style de jeu, évitez les événements désastreux et construisez votre stratégie avant que les forces du mal ne vous submergent.



Dawncaster offre des mécanismes uniques même aux joueurs de jeux de cartes les plus expérimentés. Télécharger Dawncaster: Deckbuilding RPG à 4,49 €





Card Hog (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 35 Mo, iOS 9.0, Aurimas Garuolis) Card Hog a été lancé dans Steam Early Access en juin de l'année dernière et propose un dungeon crawler où les cartes elles-mêmes sont le donjon. Il comporte plusieurs personnages jouables qui ont chacun leurs propres jeux de cartes et capacités spéciales. Bien que Card Hog soit en grande partie une affaire sans fin pour un seul joueur, des modes et des fonctionnalités supplémentaires comme le multijoueur sont prévus pour le jeu. L'itération mobile semble être une expérience plus rationalisée que la version PC, et vous pouvez la voir en action dans la bande-annonce ci-dessus.



Au départ, vous choisissez votre héros cochon et puis vous commencez à explorer des donjons pleins d'ennemis, de pièges et de trésors. Découvrez des armes, des compétences magiques, diverses combinaisons de cartes et utilisez-les contre des ennemis de plus en plus dangereux ou des boss coriaces.



Au cours de ce voyage, vous trouverez également des villes et des zones avec des personnages amicaux offrant des moyens d'améliorer votre jeu de cartes avec de nouvelles armes, compétences et autres.



Télécharger Card Hog à 2,29 €