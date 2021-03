AirCam : l'appareil photo Apple miniature (concept)

Alban Martin

Le concepteur AntonioDeRosa est connu pour ses créations en rapport avec Apple. Encore une fois, il nous propose une idée intéressante avec AirCam. Il s'agit d'une caméra d'action qui affiche les mêmes dimensions que le boîtier des AirPods Pro. Très compact, l'appareil n'en reste pas moins performant sur le papier.



AirCam : une belle idée d'appareil photo numérique Apple

Antonio a imaginé le AirCam comme un concentré de technologie avec Siri bien évidemment, mais aussi Face ID pour la sécurité et des capteurs de pointe pour la prise de vue. En photo ou en vidéo, le AirCam peut compter sur un scanner Lidar afin d'améliorer les clichés de nuit, tandis que la résolution des films peut atteindre 5K.



On note également la présence de deux écrans OLED, l'une de la taille d'une Apple Watch, l'autre un peu plus grand. A l'avant, un capteur pour les selfies et Face ID, ainsi que l'objectif principal. A l'arrière, un grand écran pour prévisualiser votre sujet, le tout sur une sorte d'iOS 14 modifié. Bien évidemment, le concept propose un bouton pour prendre la photo, comme sur nos bons vieux APN numériques. Idem avec la fixation trépied ou la carteSD logotypée Apple.

Et si le blanc vous sort par les yeux, Antonio a prévu plusieurs déclinaisons colorées avec du vert, du rose, du bleu, du gris, du noir, etc.



Pas mal, même si l'écran à l'avant nous semble assez disgracieux et peu utile.



Regardez la vidéo ci-dessous pour vous faire une meilleure idée et n'hésitez pas à nous dire que ce que vous en pensez dans les commentaires.