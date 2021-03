Farm It! : des mini-jeux agricoles sur Apple Arcade

Il y a 60 min

Alban Martin

Autre nouveauté sur Apple Arcade, le jeu Farm It! qui propose aux jeunes de gérer une ferme à l'aide de plusieurs mini-jeux. Une manière éducative de prendre connaissance d'un travail essentiel mais parfois délaissé par nos sociétés modernes.



Regardez la vidéo trailer :

Farm It! : un jeu éducatif pour découvrir la ferme

Constitué de plusieurs mini-jeux, Farm It! permet de créer un paradis agricole en obtenant des ressources après chaque épreuve. Le joueur peut ansi équiper sa ferme, la décorer et même personnaliser son personnage.



Parmi les activités, on trouve différentes zones pour pêcher, élever des animaux, planter et récolter, emmener et vendre. Un circuit complet et animé avec des personnages amusants et des animaux à bichonner. Une sorte de Sims en version paysanne et pour enfants. Les graphismes sont adaptés, tout comme l'ambiance générale. Bien évidemment, aucune publicité ni achat intégré ne viendra perturber les parties.



Un bon petit jeu à découvrir avec ses enfants et qui entrainera peut-être, qui sait, des vocations. A télécharger sur iPhone, iPad, iPod, Mac ou Apple TV pour les abonnés au service Apple Arcade à 4,99€.

