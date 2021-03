Fin de la coopération entre FIFA et Pierre Ménès

EA France indique : “les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix.”

Si on n'y reviendra pas en détail, il faut dire que les faits de Pierre Ménès ne sont pas beaux, et le fait que Canal+ décide de censurer la partie de son interview laissait penser que la chaîne voulait protéger son présentateur. Seulement, la partie coupée a depuis vu le jour sur le web, enflammant les réseaux sociaux, avec de nombreuses personnes demandant son licenciement ou sa démission. Depuis quelques années, l'homme est également devenu l'une des deux voix du célèbre jeu de football FIFA, au côté d'Hervé Mathoux. Un partenariat qui prend fin dès 2022 suite à ces diverses accusations, comme annoncé sur Twitter :

Il faut dire que suite à la diffusion du documentaire de Marie Portolano, “Je ne suis pas une salope, je suis journaliste“, sur Canal+, un passage coupé a été diffusé par la suite dans lequel on peut y voir l'homme revenir sur ses divers dérapages, affirmant ne rien regretter.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.