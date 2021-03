Des problèmes de sortie de veille sur les Mac Mini M1

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Certains clients qui possèdent un Mac mini M1 rencontrent un problème qui empêche l’ordinateur Apple le moins cher de sortir du mode veille. En effet, il est parfois impossible de le relancer et d’avoir un affichage sur l’écran externe associé.

Publicité

Encore un problème pour les nouveaux Mac Mini M1

Ce n'est pas un problème qui affecte tous les propriétaires de ‌M1‌ ‌Mac mini‌, mais il y a de nombreuses plaintes sur les forums d'assistance Apple depuis le mois de novembre lorsque le ‌Mac mini‌ a été lancé pour la première fois.



Certains évoquent un problème lorsque deux écrans externes sont branchés au Mac M1, d’autres évoquent un cas similaire avec un seul moniteur, en plus des fameux carrés roses affichés sur MacOS 11 Big Sur.



Concrètement, lorsque le Mac Mini M1 entre en veille, il est alors impossible de le sortir de sa torpeur, laissant un message « no signal » sur l’écran qui y est connecté. Certains utilisateurs expliquent avoir changé de câble HDMI, être passés sur du Thunderbolt, etc. En vain.



Le seul moyen pour que le Mac Mini envoie un signal à l'écran est de débrancher et de rebrancher le câble. Parfois à plusieurs reprises. De toute évidence, ce n’est pas une solution idéale.



Ce problème semble affecter un large éventail d'écrans, mais il y a aussi beaucoup de clients qui n'ont aucun problème.



Apple est conscient du problème et il pourrait y avoir un correctif à venir dans une future mise à jour. Une solution pour l'instant peut être de désactiver la fonction qui met le «Mac mini» en veille, même si ce n'est pas idéal. L'autre solution est donc de débrancher et de rebrancher un écran qui ne répond pas après qu'un ‌Mac mini‌ se soit réveillé, mais c'est aussi une solution à court terme.