Apple annonce la WWDC 2021 du 7 au 11 juin

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

C'est officiel, Apple vient d'officialiser son évènement annuel du nom de WWDC (Worldwide Developers Conference) dans une édition 2021 qui sera une nouvelle fois entièrement en ligne. Pour les dates, les conférences auront lieu entre le 7 et le 11 juin, sans que l'on sache exactement quelles sociétés participeront.

​​​​​​​Chaque année, la WWDC voit des développeurs et des studios talentueux présenter en avant-première des apps, des jeux ou des services qui tirent parti des nouveautés logicielles.

La WWDC 2021 en ligne du 7 au 11 juin

À cause de la crise sanitaire mondiale, Apple doit une nouvelle fois organiser son évènement annuel totalement en ligne. La belle nouvelle, c'est que la WWDC 2021‌ sera gratuite pour tous les développeurs, sans les frais de participation habituels de 1599 $.



Cette année, c'est Susan Prescott qui a annoncé l'événement :

Nous allons faire en sorte que la WWDC21 soit notre meilleur et plus grand événement à ce jour, et nous sommes ravis d'offrir aux développeurs de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer.

Apple proposera aux développeurs des sessions et des conférences pour les professionnels, mais devrait également faire quelques annonces, notamment la présentation d'iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8. Nous avons vu de jolis concept pour iOS 15 et watchOS 8 ce matin.



Enfin, jusqu'au 18 avril, les étudiants peuvent soumettre leur projet Playground au Swift Student Challenge. Les gagnants recevront des vêtements d'extérieur exclusifs de la WWDC21 et un jeu de pins.



Mise à jour : après analyse de l'image, ne pensez-vous pas que les lunettes préfigurent une présentation des Apple Glass ? Ou du moins un produit AR ?