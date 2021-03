Epic Games poursuit (encore) Apple au Royaume-Uni

Epic Games se voit rejeter sa plainte contre Apple au Royaume-Uni C'est un coup dur pour Epic Games, l'entreprise y avait mis tellement de détermination, avait apporté une masse d'arguments et un dossier en béton, mais l'éditeur de Fortnite voit sa plainte...

Epic Games attaque en justice Apple et Google au Royaume-Uni La récente bataille entre Epic Games et Apple semble prendre des proportions toujours plus démesurées, et l'histoire semble loin d'être terminée, surtout que Google fait désormais partie...

Epic Games poursuit Apple en Australie Epic Games c'est comme une ex à qui vous avez fait un mauvais coup... Elle ne vous lâchera pas tant qu'elle ne s'est pas vengée ! Le créateur du célèbre Battle Royale a tellement de haine...

Apple VS Epic Games : le témoin expert d'Epic va être auditionné pendant 14 heures Le procès qui oppose Epic Games et Apple va probablement être l'affaire la plus médiatisée en 2021. D'un côté, nous avons un éditeur de jeux qui est déterminé dans sa démarche et de...

Apple VS Epic Games : la juge veut une audience avec la présence de tous les témoins C'est l'affaire du siècle pour Epic Games, le créateur de Fortnite a été l'un des rares développeurs à oser contester les règles de l'App Store et se battre pour que celles-ci changent....