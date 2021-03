Xiaomi officialise son projet de voiture électrique

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

Julien Russo

1



Quand on dit que Xiaomi fait toujours tout comme Apple, ce n'est pas une plaisanterie ! Les nombreuses rumeurs autour de l'Apple Car ont donné envie à la firme chinoise de proposer son propre véhicule électrique et connecté. Pour ce nouveau projet, Xiaomi va injecter 10 milliards de dollars sur dix ans avec un investissement de 1,5 milliard pour débuter sur de bonnes bases.

Xiaomi se lance dans la voiture électrique

Si Xiaomi a été plus rapide qu'Apple sur le développement de la station de recharge multi-appareils, l'entreprise ne le sera probablement pas sur la voiture électrique !

En effet, passer du marché des smartphones à celui des voitures, n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Cela prend du temps, surtout quand on ne possède aucune connaissance dans ce domaine.

Quoi qu'il en soit, Xiaomi est déterminé à venir concurrencer la firme de Cupertino en proposant une alternative à la future Apple Car.



Pour ce nouvel objectif, Xiaomi va créer une filiale qui se concentrera uniquement dans ce projet, l'entreprise va recruter toute une équipe qui sera sous les ordres de Lein Jun (le PDG du groupe), c'est lui qui va supervisera personnellement la conception de la voiture électrique.

C'est la première fois que la firme chinoise revendique son projet de voiture électrique, le groupe propose un grand rendez-vous ce soir pour dévoiler une multitude d'informations sur la Xiaomi Smart Electric Vehicules.

Selon Reuters, Xiaomi serait déjà à un stade avancé en ce qui concerne les négociations avec des experts du secteur, tout comme Apple, l'entreprise ne peut pas travailler sur un tel projet en solo, il lui faut trouver des partenaires qui l'accompagneront.



Selon trois sources proches du dossier, Xiaomi aurait réussi des négociations auprès de Great Wall Motor, il s'agit d'un constructeur automobile chinois basé dans la province du Hebei. Les échanges seraient nombreux, l'entreprise aiderait essentiellement Xiaomi sur l'ingénierie, des conseils très précieux sont communiqués tous les mois pour que le projet avance à un bon rythme !

Les sources indiquent que Great Wall Motor et Xiaomi pourraient annoncer un partenariat sur le long terme dès ce soir ou dans les prochains jours. Bien évidemment, GWM y trouve un intérêt financier en participant au développement de la voiture électrique de Xiaomi.

Une sortie de la voiture électrique de Xiaomi dès 2023 ?

Et si Xiaomi était le premier constructeur de smartphones au monde à lancer sa voiture électrique ? Pour la firme chinoise, c'est clairement l'objectif, surtout que devancer Apple est dans son ADN.

Plus haut, nous vous avons expliqué que l'investissement va se porter sur les dix prochaines années, cependant cela ne veut pas dire que la voiture électrique de Xiaomi sortira en 2031 ans. D'après certaines indiscrétions, le premier modèle pourrait sortir en 2023-2024, d'autres modèles sortiront les années qui suivront, c'est pour cela que l'investissement financier est planifié sur dix ans. À noter que les premières rumeurs autour de la Xiaomi Car ne date pas d'hier, on vous en parlait il y a déjà plus d'un an.

BREAKING NEWS



Say hello to #XiaomiSmartElectricVehicles.



Get all the information at our #XiaomiMegaLaunch Part II tonight! 19:30 (GMT+8), 2021! pic.twitter.com/gq3Kue2pF1 — Xiaomi (@Xiaomi) March 30, 2021