Apple publiera ses résultats financiers de T2 2021 le 28 avril

Il y a 14 min

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé que la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal de 2021 sera effectuée le 28 avril. Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri devraient détailler la santé de l'entreprise avec une conférence téléphonique auprès des investisseurs.

Vers un record pour T2 2021 ?

Comme légalement requis, Apple doit tenir sa conférence téléphonique trimestrielle avec les investisseurs suite à la publication de ses résultats du deuxième trimestre le mercredi 28 avril. C'est le calendrier régulier de l'appel des résultats, et Apple n'a donné aucune indication sur la tendance. Depuis que le coronavirus l'a amené à réviser ses bénéfices à la baisse en février 2020, la société a eu tendance à ne pas publier de chiffres indicatifs.



Selon le site investisseur d'Apple, l'appel aura lieu à 14h00 heure du Pacifique, soit 23 heures en France. Les appels aux résultats durent généralement une heure et consistent en des analyses préparées de Cook et Maestri, suivies de questions d'analystes et d'investisseurs.



Habituellement, ce trimestre a tendance à être plus calme que le précédent. Il arrive après les fêtes de fin d'années et Apple ne lance généralement aucun nouveau produit. C'est encore le cas cette année.

Après un premier trimestre fiscal 2021 record (110 milliards de recettes), Apple pourrait encore nous surprendre car la pandémie a changé le calendrier de sortie des iPhone 12, faisant nécessairement glisser les achats d'autant. Un pic pourrait donc être atteint entre janvier et mars 2021, en comparaison avec la même période les années précédentes.



Si vous avez des actions AAPL ou que vous voulez connaitre les derniers détails autour d'Apple, restez dans le coin car le mois d'avril risque d'être passionnant avec notamment un keynote pour les iPad Pro 2021, les AirPods 3 et les AirTags.