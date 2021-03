Xiaomi Mi Q1 75 (QLED) : la TV haut de gamme à prix canon

Xiaomi l'avait annoncé le mois dernier, voilà qu'il lance un quatrième téléviseur sur le marché, le Mi TV Q1 75. Un produit haut de gamme de 75 pouces qui vient chapeauter une gamme pour le moment assez timide (Mi TV 4S) mais intéressante notamment de part ses prix.



C'est une bonne surprise car Xiaomi n'avait pas parlé de sortie française en février. Mieux, le prix de lancement est très attractif.

Un téléviseur idéal pour les joueurs PC, PS5 et Xbox X

Le Mi TV Q1 est donc une nouvelle offre que l'on ne pourra découvrir en France que dans une seule taille, le 75 pouces. Techniquement, c'est ce qui se fait de mieux chez les concurrents, hors OLED, avec une dalle QLED qui couvre 100 % de la plage NTSC, une compatibilité HDR10+, HLG et Dolby Vision. Cela ressemble aux derniers écrans de Samsung ? Oui, la dalle provient de CSOT, la joint-venture entre Samsung et TCC. Il s'agit exactement d'un VA UltraHD (4K) avec 384 LED et 192 zones de gradation locale.



Mieux, le Mi Q1 affiche un taux de rafraichissement de 120 Hz complété par un port HDMI 2.1 low-latency, idéal pour les gamers sur PC, PS5 ou Xbox Series X. La connectique est complétée par deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 2.0, un port Ethernet, un port jack, et un Tuner TNT avec prise antenne.



Côté son, le système stéréo de 30W certifié Dolby Audio devrait être largement suffisant. Le processeur est signé MediaTek (MT9611) et épaulé par 2 Go de RAM.



Le tout tourne sous Android 10 avec Android TV, avec les apps que vous voulez : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Molotov, etc.

Spécifications techniques

Dimensions : 1673,5 x 368,9 x 1029,9 mm

Poids : 33,3 kg

Ecran Quantum Dot 4K UHD 75 ” (résolution: 3840 x 2160)

Gradation locale complète de 192 zones

Rapport de contraste : 10 000: 1

Luminosité maximale : 1000 nits

Taux de rafraîchissement : 120Hz MEMC

Gamme de couleurs : 100% NTSC (typ), 95% DCI-P3 (typ), 99% BT 709 (typ)

Angle : 178 ° (H) / 178 ° (V)

Image : HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision

Haut-parleurs stéréo 30 W (2 x 15 W) (2 tweeters + 4 woofers)

Son Dolby Audio et DTS-HD

Système d’exploitation : Android TV 10

Chromecast / Miracast

Google Assistant et Amazon Alexa

Connectivité : WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0, récepteur IR

Soc MediaTek MT9611 (CPU Quad-core, jusqu’à 1,5 GHz GPU Mail G52 MP2)

2 Go de mémoire RAM, 32 Go de stockage eMMC

HDMI x 3 (y compris eARC); USB 2.0 x 2; Ethernet / LAN 100 Mbps x 1;

Optique x 1; Tuner numérique x 1; Entrée casque 3,5 mm

Prix et date de sortie

Le Xiaomi Mi TV Q1 est d'ores et déjà disponible en ce mercredi 31 mars 2021 en France, au tarif de 999 euros. Attention, le prix sera rehaussé à 1799 euros dès minuit. Une offre très alléchante à retrouver sur Fnac et Darty !