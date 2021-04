Among Us! : la mise à jour The Airship est disponible sur iOS, Android, Switch et PC

Il y a 52 min

Alban Martin

Réagir



Il y a quelques semaines, Innersloth a révélé les détails de la grande mise à jour prochaine de Among Us, The Airship qui introduit une toute nouvelle carte, et plus encore. Cette mise à jour vient d'être mise en ligne pour Among Us sur iOS, Android, Nintendo Switch et PC.



Publicité

Among Us! : la nouvelle carte AirShip est arrivée

À l'exception de la nouvelle carte Airship, qui est la plus grande carte du jeu à ce jour, la nouvelle mise à jour apporte un nouveau système de compte pour les rapports, les approbations parentales pour les enfants, les chapeaux gratuits et divers correctifs. Le nouveau pack cosmétique Airship disponible à l'achat comprend de nouveaux équipements, y compris de nouvelles tenues avec leurs propres animations de mise à mort. Le nouveau code de conduite de Among Us se concentre actuellement sur les rapports et la modération, mais Innersloth espère y apporter un système d'amis à l'avenir.



Regardez la bande-annonce de Among Us Airship ci-dessous :

Au-delà de la correction des bogues pour cette mise à jour, l'avenir du jeu Among Us inclut une refonte complète du style artistique, des tailles de lobby plus grandes, ainsi que des mises à jour plus fréquentes. Une feuille de route publique détaillée sera également révélée prochainement. Si vous avez manqué les autres détails de la mise à jour d'aujourd'hui qui ont été révélés auparavant, vous pouvez également choisir votre salle de départ. Si vous ne l'avez pas encore testé lisez notre avis et sachez que Among Us est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS, Google Play pour Android, Nintendo Switch et Steam. Among Us arrive également sur les plates-formes Xbox One et Xbox Series X | S cette année.



Voici les notes de version officielle de la mise à jour 2021.3.31.2 :

Publicité

Nouvelle carte maintenant disponible - Le dirigeable ! La plus grande carte, toutes les nouvelles tâches, une mobilité améliorée et plus de domaines à explorer

Nouveau système de compte pour le reporting

Approbation parentale requise pour les joueurs mineurs

Chapeaux gratuits inclus : coeur, sourcils en colère, licorne, fermeture à glissière et plus

Bundle cosmétique de dirigeable disponible à l'achat, faites-vous plaisir à bord de la nouvelle carte

Corrections de bogues Les ombres fonctionnent correctement maintenant Polus a encore de la lave



Télécharger le jeu gratuit Among Us!