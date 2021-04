Apple célèbre le 45e anniversaire d'Apple en ce 1er avril

Si le 1er avril fait directement pensé à la tradition du poisson d'avril, c'est aussi le jour de la création d'Apple. L'entreprise a été fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. À l'occasion de ce jour unique dans l'année, Tim Cook a tenu à célébrer la création d'Apple qui est aujourd'hui l'une des entreprises les plus puissantes et populaires dans le monde.

Joyeux anniversaire Apple !

À l'occasion du 45e anniversaire d'Apple, Tim Cook a célébré l'événement sur son compte Twitter, le CEO a déclaré :

Alors qu'Apple célèbre ses 45 ans aujourd'hui, je me souviens des paroles de Steve d'il y a de nombreuses années : "Cela a été un voyage incroyable jusqu'à présent, mais nous avons à peine commencé." Merci à tous les membres de notre famille Apple pour tout ce que vous avez fait pour enrichir des vies. Voici les 45 prochaines années et au-delà !

L'histoire d'Apple a commencé dans le garage de la maison d'enfance de Jobs à Los Altos, en Californie, où il a travaillé avec Wozniak pour tester les premiers systèmes informatiques Apple I en 1975. Jobs a ensuite conclu un accord de vente avec un petit magasin informatique nommé Byte Shop à proximité de Mountain View en Californie, qui a commencé à vendre l'Apple I en juillet 1976 pour 666,66 $. Wozniak a déclaré plus tard qu'il avait choisi ce prix parce qu'il aimait répéter les chiffres.



De la quasi-faillite à la fin des années 1990 à devenir l'entreprise publique la plus valorisée au monde en 2020, Apple a traversé une série de hauts et de bas au cours des quatre dernières décennies et demie. La société a lancé plusieurs produits emblématiques au cours de cette période, notamment le Macintosh en 1984, l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007 et l'iPad en 2010, Jobs étant largement connu pour ses présentations charismatiques. Sans oublier plus récemment l'Apple Watch en 2015 ou les AirPods en 2016.

L'anecdote

Pour la petite histoire, Wayne a revendu sa part de 10% de la société à Jobs et Wozniak 12 jours après la création pour éviter les risques financiers, ce qui est ironique avec le recul étant donné que sa participation vaudrait aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars.





Apple a récemment couronné son année la plus réussie sur le plan financier avec un chiffre d'affaires record de 111 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020. La société est désormais évaluée à plus de 2 billions de dollars, et son avenir devrait inclure de plus grandes poussées dans des domaines comme AR / VR et l'intelligence alors que la technologie continue d'évoluer au-delà des écrans.