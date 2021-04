Samorost : la version originale arrive sur iOS et Android

Hier à 21:17 (Màj hier à 21:17)

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter la saga vidéoludique Samorost ? Pour ceux qui ne connaitraient pas, on parle d'un premier jeu sorti en 2003 et qui a rencontré un succès quasi immédiat sur les différentes plateformes. Pour la recette du succès, prenez un jeu d'aventure et de point'n'click, ajoutez-y un héros avec l'apparence d'un lutin accompagné de son chien puis proposez le tout avec des graphismes cartoon.

Depuis, un second et un troisième opus ont vu le jour sur nos appareils iOS, mais malheureusement, la version originale a disparu de l'App Store. La belle nouvelle, c'est que Amanita Design vient d'annoncer son retour prochain au sein de la boutique d'applications.

Samorost : un retour prochain sur l'App Store

Jakub Dvorsky d'Amanita Design a confirmé aujourd'hui que Samorost sera bientôt à nouveau disponible sur l'App Store et Google Play. Dans ce dernier, on contrôle un petit gnome tout en résolvant des énigmes et des casse-tête, pour que la trilogie soit enfin au complet.



Bien qu'il n'y ait pas encore de date de sortie, Amanita Design devrait bientôt communiquer sur son retour, pour notre plus grand plaisir. En attendant, je vous encourage à découvrir les opus suivants, qui sont tout aussi excellents.

