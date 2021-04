WhatsApp va vous laisser personnaliser les couleurs des messages

Les développeurs de WhatsApp travaillent actuellement sur une option permettant de personnaliser certaines couleurs de l'application de messagerie appartenant à Facebook. Une manière de faire oublier un certain Signal qui avait récemment profité du bad buzz de WhatsApp.

Publicité

WhatsApp a beau se mettre régulièrement à jour avec des nouveautés et des correctifs, la messagerie la plus populaire du monde est encore assez rigide en matière de personnalisation. Mais les choses pourraient rapidement changer avec une prochaine mise à jour permettant de personnaliser certaines couleurs.



Alors que l'option pour écouter les messages vocaux en accéléré n'est pas encore sortie, d'après WABetaInfo, les équipes de l’application ont commencé à intégrer une fonctionnalité permettant de modifier la couleur des textes dans les conversations. Idem pour certaines icônes.

WhatsApp is developing a feature that allows to change some colors in their app. 🎨

The feature is under development and there are no further details at the time. pic.twitter.com/z7DMLjaG6l