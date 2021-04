Apple Arcade ajoute 30 jeux dont NBA 2K21, soit 180 jeux au total !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Apple Arcade a reçu aujourd'hui la plus grande vague de nouveaux jeux depuis son lancement en septembre 2019. Habituellement enrichi d'un ou deux titres par semaines, le service en illimité de la firme accueille 30 nouveaux titres, y compris des créations de studios connus. Cela porte le total de jeux disponibles à plus de 180.



Les nouveaux jeux incluent NBA 2K21, une toute nouvelle version de The Oregon Trail de Gameloft, Fantasian du créateur de Final Fantasy, et de nombreux classiques remasterisés comme Really Bad Chess, Monument Valley, Reigns, Simon's Cat, Threes!, Cut the Rop et bien d'autres. Certains jeux valent d'ailleurs plus qu'un mois d'abonnement à Apple Arcade en règle générale.

Une salve de nouveaux jeux sur Apple Arcade

Apple a publié un communiqué de presse :

Apple annonce aujourd'hui l'introduction de deux catégories de jeux entièrement nouvelles et l'ajout de plus de 30 titres incroyables à Apple Arcade, son service d'abonnement aux jeux populaire pour les joueurs de tous âges. Apple Arcade offre des avantages uniques et révolutionnaires que les joueurs adorent : pas de publicité, pas d'achats intégrés, prise en charge des normes élevées de confidentialité des utilisateurs d'Apple et une offre d'abonnement tout compris pouvant accueillir jusqu'à six membres de la famille.



En plus des nouveaux Arcade Originals exclusifs, notamment «NBA 2K21 Arcade Edition», «Star Trek: Legends» et «The Oregon Trail», le service introduit deux nouvelles catégories de jeux, Timeless Classics et App Store Greats. Arcade Originals est jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les classiques intemporels et les grands hits de l'App Store sont disponibles sur iPhone et iPad.

Outre les nouveautés exclusives dont le superbe NBA 2K 2021 Arcade Edition, deux nouvelles catégories Apple Arcade arrivent donc avec «Timeless Classics» et «App Store Greats». Un moyen de retrouver des titres premium de grande qualité et qui ont fait les beaux jours de l'App Store.



Cela marque un grand pas en avant pour le service de jeu d’Apple avec une approche à deux volets. Tout d'abord, la grande liste des classiques iOS remastérisés est sûre d'être un succès auprès des anciens comme des nouveaux joueurs.



Mais Apple est allé au-delà des classiques iOS pour proposer une toute nouvelle version de The Oregon Trail de Gameloft et a même commandé des classiques intemporels comme les échecs, les dames, le backgammon, le solitaire, le sudoku et le mahjong.

Ensuite, le service gagne également des succès de console modernes comme NBA 2K21 qui fait office de tête de gondole pour les prochains mois. Détaillons d'ailleurs ce nouveau jeu qui requiert simplement l'abonnement Apple Arcade à 4,99€ ou Apple One (le pack).



Apple Arcade devient vraiment très intéressant en proposant également des jeux qu'on trouve à l'unité sur App Store, et plus seulement des exclusivités.

NBA 2K21 Arcade Edition

NBA 2K21 fait son arrivée dans Apple Arcade et vous permet de rejoindre des stars de la NBA telles que Damian Lillard, Kevin Durant, Steph Curry, Zion Williamson, et Anthony Davis sur le terrain.



On peut se lancer pour une partie rapide dans l'une des 30 salles de la NBA ou sur le bitume en solo, ou bien en multijoueur avec jusqu'à 2 amis. Mais si vous avez du temps devant vous, le mode Ma CARRIÈRE est bien évidemment disponible, le tout magnifiquement emballé par le nouveau moteur graphique qui vous permet d'atteindre la plus haute résolution possible sur les appareils Apple. C'était déjà NBA 2K qui s'affichait en 120 Hz sur iPad Pro il y a quelques mois avec un réalisme bluffant. Everything Is Game dans NBA 2K21.

Bien évidemment, vous pouvez utiliser votre manette Xbox ou PlayStation pour jouer à NBA 2K21 sur l'appareil Apple de votre choix.



Ce jeu est compatible avec les appareils Apple suivants :

iPhone 6S et plus récent

iPad - 5e génération et plus récent

iPad Air - 3e génération et plus récent

iPad mini - 5e génération

iPod touch 7e génération

iPad Pro 9,7 pouces et plus récent

Apple TV HD et plus récent

iMac - 2014 et plus récent

iMac Pro - 2017 et plus récent

Mac Mini - 2014 et plus récent

Mac Pro - 2013 et plus récent

MacBook - 2015 et plus récent

MacBook Air - 2013 et plus récent

MacBook Pro - fin 2013 et plus récent

