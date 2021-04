Casio dévoile sa montre G-Shock connectée sous Wear OS

Alexandre Godard

Les montres connectées prennent de plus en plus de place dans notre vie quotidienne et la célèbre marque Casio semble l'avoir compris. En cette année 2021, la marque va commercialiser sa toute première montre intelligente sportive.

Casio se lance dans la montre sportive connectée

La marque Casio que nous connaissons tous depuis longtemps va se lancer dans le monde des montres connectées. Pas plus tard qu'hier, 1er avril 2021 (ce n'est pas un poisson d'avril), Casio a annoncé qu'un tout nouveau modèle allait débarquer dans la gamme G-Shock.



Sous le nom de GSW-H1000, cette montre aura le droit à une multitude de fonctionnalités sportives mais pas seulement. Pour naviguer dans les menus, nous aurons le droit à Wear OS de Google implanté sur un écran LCD dans un design extérieur "robuste" pour résister aux chocs.

Au niveau des caractéristiques, voici la liste :

Résistance à l'eau et aux chocs jusqu'à 200 mètres

Wear OS avec fonction pour l'écran toujours allumé

Google Assistant

GPS

Capteur de fréquence cardiaque optique

Capteur altitude

Pression barométrique

L'application Casio est également présente dans la montre et donne accès à plus d'une vingtaine d'options pour les entraînements en salle ainsi que 15 activités physiques telle que le vélo, la natation, le surf, le running... Pour ce qui est de la durée de vie de la batterie, Casio annonce une autonomie de 1 jour et demi en moyenne.



Disponible en rouge, noir ou bleu, la Casio G-Squad Pro GSW-H1000 sera disponible dans le courant de l'année 2021 au prix de 699 €.