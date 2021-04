Le casque Apple AirPods Max en promo !

Il y a 4 heures

Alban Martin

Si vous vouliez vous offrir le très chic et très cher AirPods Max, sachez qu'il est actuellement en promotion. Le casque Apple s'affiche à 589€ au lieu de 629€ chez Boulanger qui veut vous aider pendant le confinement du mois d'avril.

Une offre intéressante chez Boulanger sur le AirPods Max

Boulanger propose donc une offre pour le week-end de pâques sur les appareils utiles au télétravail. Cela signifie qu'on peut s'offre un casque, un écran ou une imprimante à prix réduit. Malheureusement, tous les produits ne sont pas compatibles avec la promotion et du côté d'Apple, on ne trouve que le casque haut de gamme (ainsi qu'un câble Thunderbolt 2M).



En tout cas, si cela vous intéresse, l'offre permet d'avoir 10 € de réduction par tranche de 150 € d'achats. Sur le casque à 629€, cela fait donc 40€ de réduction. Le seul coloris en stock à date est le modèle "argent", un classique indémodable.

Pour mémoire, le AirPods Max est un casque Apple sans logo qui fait la part belle aux matériaux de qualité comme le verre et l'aluminium, ainsi qu'un tissu mesh du plus bel effet. Relisez notre test du AirPods Max pour voir si il répond à vos attentes, tout en sachant qu'il propose bien évidemment un son de grande qualité et surtout une intégration parfaite dans l'écosystème Apple.

PS : Rakuten propose également une baisse de prix sur le AirPods Max à 599€.