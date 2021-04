Netflix dévoile la bande-annonce de son prochain film d'horreur "Dans les angles morts"

Il y a 34 min (Màj il y a 31 min)

Julien Russo

Réagir



Les films d'horreur sont toujours très efficaces pour capter l'attention des abonnés, Netflix le sait et c'est pour cela que le service de streaming investit régulièrement dans cette thématique de programme. Dans les succès originaux de type "horreur", on peut par exemple penser à N'écoute pas, The Haunting of Hill House ou encore Ne t'endors pas. Un petit nouveau va arriver et commence à faire déjà beaucoup de bruit...

Publicité

Découvrez "Dans les angles morts"

Les maisons hantées ont toujours été un classique dans les films et séries d'horreurs, ce type de production a le don d'exploiter le mystère, la peur, le suspens et le stress !

Netflix a décidé de mettre prochainement à disposition une nouvelle création originale baptisée Dans les angles morts , celle-ci mettra en avant l'histoire d'un jeune couple de Manhattan (incarné par James Norton et Amanda Seyfried) qui achète une magnifique maison à un prix très attractif.

Le couple va penser que si cette maison est si abordable, c'est parce qu'elle est située dans un endroit perdu en pleine campagne et qu'elle a plusieurs travaux de rénovation nécessaires.

Sauf que la réalité des choses est bien différente, si la maison est vendue à un prix très bas, c'est parce que les murs ont vécu un sombre passé suite à plusieurs faits divers qui sont survenus il y a plusieurs années.

Alors que les premiers mois se passent à la perfection et que la tranquillité et le calme de la nouvelle habitation rendent heureux le couple, des événements inexplicables vont se produire à plusieurs reprises.

Les nouveaux propriétaires vont devoir se mettre à l'évidence, ils ne sont pas tout seuls à habiter dans cette grande maison...



Derrière ce film qui s'annonce très prometteur, on retrouve deux réalisateurs très populaires, il s'agit de Robert Pulcini (qui a été aux commandes de Shameless et Succession) ainsi que Shari Springer Berman (qui a participé à The Extra Man et American Splendor).

Le casting sera aussi composé de Natalia Dyer (Stanger Things), Rhea Seehorn (Better Call Saul) et Alex Neustaedter (Colony).

Netflix a annoncé le lancement de son nouveau film dès le 29 avril 2021.

Publicité

Télécharger l'app gratuite Netflix