Bons plans iOS : MudRunner Mobile, Rudoku, Reflexes, Create Flyers & Logos Maker

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment MudRunner Mobile, Rudoku, Reflexes ou encore Create Flyers & Logos Maker. L'occasion d'économiser 37,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Create Flyers & Logos Maker (App, iPhone / iPad, v3.1, 274 Mo, iOS 9.0, Tech Box d.o.o.) passe de 2,29 € à gratuit. Créer des flyers uniques, des invitations, des présentations, des dessins, des logos, des événements, des cartes pour vos soirées, clubs, événements ... Avec l'éditeur tactile, il est facile de créer, même pour les non-designers.



Choisissez parmi plus de 500 modèles, icônes et graphiques, utilisez la vaste bibliothèque d'images ou télécharger vos propres designs.



Les + : Publicité Pratique pour ceux qui veulent créer des visuels sans passer par une agence Télécharger l'app gratuite Create Flyers & Logos Maker





Tubecasts (App, iPhone / iPad, v1.1.9, 19 Mo, iOS 9.0, Jianfeng Wu) passe de 2,29 € à gratuit. Avec Tubecasts App, vous pouvez lire votre liste de lecture YouTube préférée en mode économie d'énergie AUDIO UNIQUEMENT. Les meilleurs morceaux de musique sont répertoriés par différents genres pour une écoute rapide. Les genres comprennent Chrétien, Classique, Populaire, Country, Jazz, Rhythm & Blues, Rock, Soul, Electronique, Hip-hop, Reggae, Asiatique et Latin. Publicité Les + :



Une alternative aux podcasts Télécharger l'app gratuite Tubecasts





Reflexes (App, iPhone, v1.2, 35 Mo, iOS 13.0, Sliced Backhand Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Reflexes vous permet de vous lever et de vous déplacer grâce à des activités de réalité augmentée. Placez simplement votre iPhone contre un mur, une bouteille d'eau ou tout autre objet solide et assurez-vous que tout, des genoux vers le haut, se trouve dans le viseur. Ensuite, frappez les cibles telles qu'elles apparaissent à l'écran.



Vous pouvez choisir parmi cinq activités différentes, trois durées et quatre vitesses de jeu. Reflexes comprend également la possibilité d'enregistrer vos activités, le support Apple Watch et l'intégration de l'application Santé.



Les + : L'allié parfait pour vous faire lever du canapé Télécharger l'app gratuite Reflexes Publicité





Sally & Friends Lanniversaire (App, iPhone / iPad, v3.3, 85 Mo, iOS 12.0, Cambrian Labs B.V.) passe de 3,49 € à gratuit. Les livres interactifs de Sally & Friends sont spécifiquement étudiés pour améliorer la compréhension orale et la compréhension écrite. Elles développent aussi l’intérêt des jeunes enfants et des tout petits pour la lecture en différentes langues.



Nos livres interactifs incluent des quizz sous forme de jeux, minutieusement étudiés pour s’assurer que les réponses données par l’enfant soient en adéquation avec leur niveau de compréhension, et non pas le résultat de réponses mémorisées. Les questions et les réponses peuvent être données à l’écrit et à l’oral ensemble ou à l’oral ou à l’écrit seulement, afin de travailler la compréhension écrite oula compréhension orale seulement.



Les + : Pour les plus petits Télécharger l'app gratuite Sally & Friends Lanniversaire





Jeux gratuits iOS :

Rudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.2, 15 Mo, iOS 13.0, Cerebral Gardens) passe de 1,09 € à gratuit. Publicité Rudoku est un défi de puzzle de niveau expert pour les fans de nombres et de jeux de logique. Plusieurs modes de jeu, niveaux de difficulté et tailles de plateau garderont votre cerveau stimulé lorsque vous déchiffrez les solutions de chaque puzzle. Le maintien de statistiques de jeu élevées et l'obtention de plusieurs succès feront de Rudoku votre casse-tête incontournable.



Prenez votre temps et voyez combien de temps cela vous prend en mode détendu. La vitesse et la précision entrent en jeu dans le mode course lorsque votre objectif est de résoudre le puzzle avant la fin du temps imparti. Le mode sans fin rend chaque plateau de jeu de plus en plus difficile à résoudre.



Les + : Un mélange de sudoku et de puzzles Télécharger le jeu gratuit Rudoku





Ocmo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.19, 541 Mo, iOS 10.0, Team Ocmo) passe de 5,49 € à gratuit. Ocmo est un jeu de plateforme et de corde ninja récompensé qui met au défi les joueurs, même les plus aguerris. Les mouvements fluides, le gameplay basé sur la physique et les commandes précises donnent une impression unique de liberté et de fluidité.



Survivez à 80 niveaux dangereux qui comprennent des secrets et des combats de boss. Établissez de nouveaux records et partagez vos vidéos de speedrun. Balancez-vous dans les niveaux à l'aide de vos tentacules en utilisant la vitesse à bon escient.



Les + : Ça défoule

C'est beau

Le concept <3 Télécharger le jeu gratuit Ocmo





Promotions iOS :

Football Manager 2021 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v12.3.1, 1,5 Go, iOS 9.0, SEGA) passe de 9,99 € à 6,99 €. Laissez votre empreinte sur le beau jeu dans FM21 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Découvrez le plaisir d'élaborer l'équipe et la stratégie les plus susceptibles de vous rapporter le trophée, où et quand vous voulez. Avec plus de 60 ligues de 24 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Retrouvez dans votre poche les meilleurs joueurs du monde, ainsi que des générations de jeunes prodiges. Achetez avec discernement et développez leurs aptitudes à l'entraînement.



Une fois les préparations d'avant-match terminées, installez-vous sur le banc numérique en vue aérienne et regardez votre vision tactique devenir réalité. Télécharger Football Manager 2021 Mobile à 6,99 €





Football Manager 2021 Touch (Jeu, Simulation / Sports, iPad, v21.4.0, 3 Go, iOS 11.0, SEGA) passe de 20,99 € à 13,99 €. Dans la série mondialement connue des titres Football Manager, Football Manager 2021 Touch vous offre une voie accélérée pour diriger les plus grands clubs de football du monde.



Votre rôle a peut-être été simplifié, mais votre choix de club certainement pas, avec un total de 117 championnats et 52 des plus grandes nations du football parmi lesquels choisir. Chercherez-vous la réussite dans votre pays, ou une aventure à l'étranger ?



Des préréglages tactiques vous lanceront sur les rails du succès, avec les formations les plus populaires du genre. Pour encore plus de contrôle et de personnalisation, vous pourrez aussi imprimer votre style de jeu et vos préférences tactiques grâce aux paramètres personnalisés.



Les + : La version portable la plus complète (uniquement sur iPad)

La référence de la simulation Télécharger Football Manager 2021 Touch à 13,99 €

Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.37, 269 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 2,29 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 2,29 €