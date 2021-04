Frenzic Overtime : le jeu arrive bientôt sur Apple Arcade

Il y a 20 min (Màj il y a 16 min)

Medhi Naitmazi

Le studio Iconfactory a annoncé que Frenzic: Overtime, la suite du Frenzic original, arrivera bientôt sur Apple Arcade.



Dans un communiqué de presse, le développeur dit que le nouveau titre est un "casse-tête de style arcade" facile à prendre en main mais difficile à maîtriser.

Frenzic Overtime fait renaître un classique sur App Store

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que Frenzic: Overtime arrive bientôt sur Apple Arcade. Ce nouveau jeu combine un jeu rapide et engageant avec des graphismes et un son époustouflants. C'est un casse-tête de style arcade que les joueurs peuvent facilement saisir et profiter pendant quelques minutes, voire des heures. Nous sommes ravis qu'Apple nous offre cette opportunité et nous sommes impatients que vous y jouiez !

Le jeu Frenzic original a fait ses débuts sur l'App Store il y a treize ans, en même temps que la plateforme et notre site iSoft, et Iconfactory nous explique qu'Apple Arcade a rendu la suite possible.

Nous tous chez Iconfactory avons rêvé de créer une suite à l'original Frenzic, qui a fait ses débuts sur l'App Store il y a treize ans. Grâce à Apple Arcade, ce rêve est sur le point de devenir réalité. Nous avons pris le jeu original et l'avons propulsé non seulement au niveau suivant, mais bien au-delà. Nous avons hâte de vous en dire plus sur ce qui est entré dans sa création.

Non seulement Apple a aidé le studio techniquement, mais on imagine également que c’est le cas financièrement.



Concrètement, Frenzic: Overtime est un jeu de style de puzzle qui vous en mettra plein la vue et les oreilles. Le but est d’assembler des camemberts énergétiques pour les nouveaux ZAPBOT. En remplissant en temps et en heure leurs objectifs, les joueurs seront promus à un poste plus valorisant sur la chaîne de montage. Ils seront confrontés à plus de 45 niveaux, plusieurs modes de jeu et des centaines de mini objectifs au fur et à mesure qu'ils découvrent les secrets de Frénézik Industries pour, au bout du compte, sauver le monde.



Voici une vidéo de Frenzic original pour vous faire une idée :



Apple Arcade a eu un début de mois énorme, Apple ayant apporté plus de 30 nouveaux jeux au service qui dispose désormais d'une bibliothèque de plus de 180 titres. Et visiblement, ce n’est pas fini avec Frenzic Overtime qui est pour le moment daté à août 2021, mais qui devrait arriver plus tôt.

Télécharger le jeu Frenzic: Overtime