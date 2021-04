Tim Cook ne devrait plus être le PDG d'Apple d'ici 10 ans

Tim Cook dirige d'une forte belle manière la marque à la Pomme depuis maintenant 10 ans. Il est donc logique que lors d'une interview, la question sur ses intentions pour les 10 prochaines soit évoquée. Voici sa réponse.

Depuis le triste décès du légendaire Steve Jobs, Tim Cook a repris le flambeau d'une main de maître. Si certains aiment prétendre qu'Apple n'a pas su se renouveler depuis que Steve Jobs n'est plus aux commandes, il serait tout de même honnête de souligner que la marque à la Pomme a progressé d'une manière fulgurante à telle point qu'elle est aujourd'hui la société avec la valorisation la plus élevée en bourse.

Quoi qu'il en soit, Tim Cook sait que son aventure s'arrêtera un jour ou l'autre et c'est ce qu'il a souligné à demi-mot lors d'une interview. La journaliste Kara Swisher lui avait préparé un questionnaire et la dernière question n'était autre que "Serez-vous le PDG d'Apple dans 10 ans ?

Encore dix ans ? Probablement pas. Mais je peux vous dire que je me sens bien en ce moment et que la date n'est pas en vue. Mais dix ans de plus, c'est long.