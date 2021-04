PS Plus : les jeux gratuits en avril dont Oddworld Soulstorm sur PS5

Les abonnés au PS Plus avaient eu droit à d'excellents titres le mois dernier avec notamment Final Fantasy VII Remake. Pour avril 2021, Sony ne relâche pas ses efforts avec Oddworld : Soulstorm pour les possesseurs de PS5, et Days Gone et Zombie Army 4 : Dead War sur PS4. Ces deux derniers sont évidemment jouables sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

3 jeux gratuits jouables sur PS5

Menez les Mudokons vers la liberté dans Oddworld: Soulstorm. Élaborez des techniques pour survivre aux hordes de Freakers dans Days Gone. Équipez-vous et renvoyez des zombies en Enfer avec votre escouade dans Zombie Army 4: Dead War. Quelle que soit l’aventure que vous vivrez en premier, les enjeux seront de taille. Ces trois jeux seront disponibles au téléchargement du mardi 6 avril au lundi 3 mai.

En parallèle de l’opération Play At Home, la branche PlayStation de Sony renouvelle son offre PlayStation Plus. Pour ce mois d'avril, les joueurs peuvent découvrir trois nouveaux titres dont Oddworld : Soulstorm sur PS5.



Même si on ne compte que trois jeux ce mois-ci, il faut savoir que Oddworld : Soulstorm est offert dès sa sortie aux abonnés du service ayant la dernière console. Il est également disponible sur PS4 et PC, mais il faut payer.



Vous pourrez télécharger les jeux suivants à compter du 6 avril et jusqu’au 3 mai 2021 :

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Abe, le héros d’Oddworld, est de retour dans ce jeu de plateforme et d’aventure dynamique, qui prend place juste après les événements de l’opus de 2014, Oddworld: New ‘N’ Tasty. Le plus grand espoir pour les Mudokons doit toujours recruter, être discret et résoudre des énigmes. La grande nouveauté c'est la collaboration qui sera essentielle pour progresser.

Déjà gratuit pour les joueurs de PS5, Days Gone propose de voyager dans monde ouvert et désolé situé dans le Nord-Ouest Pacifique sous les traits du vagabond et chasseur de primes Deacon St. John. Sur une moto typique, il faudra arpenter des routes accidentées dangereuses et affronter des hordes de Freakers redoutables, mais aussi des humains peu recommandables. La météo imprévisible renforcera votre sentiment d'insécurité, tandis que votre salut passera par l'amélioration de vos armes.

Les hordes de Hitler sont de retour dans ce jeu de tir qui vous glacera le sang, conçu par les créateurs de Sniper Elite 4. Des ennemis occultes, des armes dévastatrices et une campagne éprouvante dans l’Europe des années 40 vous attendent.

Et c’est aussi le dernier jour pour télécharger gratuitement Ratchet & Clank sur PS5 (jouable en 60 FPS).