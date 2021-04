LG annonce des barres de son 2021 avec AirPlay 2 et Dolby Atmos

Il y a 50 min

Alban Martin

Après avoir mis la clé sous la porte de sa division mobile, LG a annoncé aujourd'hui le déploiement mondial de sa gamme de barres de son 2021, avec la prise en charge d'AirPlay 2 pour la diffusion audio sans fil à partir d'appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad et le Mac. Les barres de son prennent également en charge Google Assistant et Amazon Alexa.

LG officialise les barres de son SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y et SPD7Y

Les nouvelles barres de son 2021 de LLG prennent en charge les formats de son surround Dolby Atmos et DTS: X, tandis qu'une fonction «AI Room Calibration» qui promet un son optimal dans n'importe quel environnement, en utilisant la technologie de reconnaissance spatiale pour mesurer les dimensions d'une pièce et personnaliser les paramètres audio de la barre de son. Quelque chose vue chez Sonos au départ puis chez Apple avec le HomePod. La plupart des nouveaux modèles sont également certifiés Hi-Res Audio pour une lecture sans perte à 24 bits / 96 kHz. Bien évidemment, ces enceintes sont conçues pour accompagner les téléviseurs de la marque, mais elles sont également compatibles avec les autres grâce à un port HDMI Arc.



En ce qui concerne les performances, les barres de son 2021 de LG héritent du réglage audio Meridian et de la technologie Meridian en mode Musique pour une expérience d'écoute exceptionnellement authentique. Une nouvelle fonctionnalité, la technologie Meridian Horizon, est le résultat du partenariat à long terme de LG avec Meridian Audio. Cette innovation mixe le contenu stéréo à deux canaux en un son immersif et multicanal pour offrir au public une expérience d'écoute vraiment immersive quelle que soit sa position ou emplacement dans la salle.

La gamme 2021 est compatible avec plusieurs assistants vocaux, notamment Google Assistant, Amazon Alexa et Siri Il est désormais plus facile que jamais de contrôler des appareils et de lire sa musique préférée à partir d'appareils et de services compatibles. Et grâce à la prise en charge d'Apple AirPlay 2, les clients peuvent diffuser, contrôler et partager leur musique préférée et d'autres contenus directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac. La lecture USB et la diffusion Bluetooth complètent les possibilités.



Enfin, le communiqué de LG précise que la nouvelle gamme comprend cinq modèles subtilement nommés SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y et SPD7Y, et sera en vente plus tard ce mois-ci sur les marchés clés d'Europe et d'Amérique du Nord.



On les trouvera notamment sur Amazon et chez Darty avec des prix allant de 199€ à 999€.