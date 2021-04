Intel fait l'erreur d'utiliser un MacBook dans sa dernière publicité

Alexandre Godard

Depuis les récentes annonces d'Apple indiquant une totale autonomie au niveau des processeurs présents dans sa gamme Mac d'ici deux ans, Intel l'a mauvaise. Depuis plusieurs semaines, Intel ne cesse de se comparer et de vanter sa dernière puce comme plus puissante que celle d'Apple. Problème, la dernière publicité du fondeur présente une ancienne photo d'un MacBook Pro.

La boulette pour Intel

Après plusieurs années d'amour entre Apple et Intel, l'histoire est en passe de se terminer doucement mais sûrement dans les mois et années à venir. La Pomme l'a toujours clamé haut et fort, à terme, elle souhaite que tous les processeurs présents dans ses produits soient faits maison et non par un tiers. Le dernier gros coup d'accélération est apparu pas plus tard que fin 2020 avec la présentation de la puce M1 (Apple Silicon), reléguant les processeurs Intel au second plan.

Si Intel est encore présent à l'heure actuelle dans plusieurs produits Apple, cela ne risque plus d'être le cas dans les MacBook malgré ce que nous montre leur dernière publicité. En effet, dans un tout nouveau spot de pub, Intel loue les qualités de sa puce de 11ᵉ génération, la décrivant comme "le meilleur processeur du monde". Le souci c'est que dans cette publicité, c'est bien un MacBook Pro entre les mains de l'acteur et non un ordinateur portable Windows. Or, nous savons tous que cette puce de 11ᵉ génération ne verra jamais le jour dans un produit Apple et encore moins dans un MacBook.



C'est d'autant plus cocasse qu'il y a de cela 1 mois et demi, Intel menait une campagne publicitaire "agressive" pour promouvoir sa dernière puce tout en la comparant à celle d'Apple pour démontrer le fait qu'elle serait largement supérieure. Pour finir, comme le souligne le compte Twitter @juneforceone, l'image utilisée présente une description de la puce Intel Core i7, comme si Intel avait simplement repris une ancienne image pour promouvoir sa nouvelle puce, assez étrange.