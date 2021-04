Le design de la Google Pixel Watch a fuité avant l'annonce officielle

Julien Russo

La première montre connectée de Google est visée par une importante fuite avant l'annonce. Baptisée Rohan en interne, la Google Pixel Watch devrait avoir un design complètement différent à celui de l'Apple Watch, on parle d'un design rond avec aucun bouton sur les côtés, enfin... juste une couronne à droite, similaire à la Digital Crown qu'on retrouve sur la montre d'Apple.

Une fuite qui en dit beaucoup

Avons-nous encore besoin de la présentation de Google en ce qui concerne sa première génération de montre connectée ? Pas vraiment puisque grâce à Jon Prosser et son émission YouTube Front Page Tech, on connait déjà tout ce qu'on a besoin de savoir.

Google prévoit la commercialisation cette année d'une Google Pixel Watch avec un design circulaire, plusieurs couleurs et une couronne à droite.

Plusieurs visuels ont été partagés ainsi que quelques informations sur les fonctionnalités !

On sait par exemple que la Google Pixel Watch va venir jouer sur le même terrain que l'Apple Watch, elle aura les mêmes fonctionnalités "premium" comme le capteur de fréquence cardiaque et probablement la surveillance de l'oxygène sanguin comme l'Apple Watch Series 6.

Pour la recharge, la montre ne proposera aucun port, Google a décidé de miser à 100% sur la recharge sans fil par induction, il sera fourni lors de l'achat un adaptateur secteur pour recharger votre montre. Libre à vous après d'investir dans un support qui permettra de recharger votre Google Pixel Watch.

Au niveau de l'OS, il est fort probable que la firme de Mountain View propose l'OS qu'elle met déjà à disposition des autres montres connectées concurrentes de l'Apple Watch : WearOS.

Une disponibilité sur le dernier trimestre de 2021

Prudence est le mot d'ordre affirme Prosser, Google a souvent l'habitude de ne pas aller jusqu'au bout de ses projets et d'abandonner tout à la dernière minute. Il se pourrait que cette montre connectée soit l'une des victimes des "killing project", mais si la Google Pixel Watch va jusqu'à la commercialisation, elle sera probablement disponible à partir du mois d'octobre. Une chose est sûre, elle le sera avant Noël puisque rater les fêtes de fin d'année, c'est décevoir les investisseurs et aucune entreprise ne souhaite en arriver là...

Le résultat d'un long travail qui date de 2019 ?

Google a bien vu que les montres connectées fonctionnent bien, les consommateurs se laissent convaincre pour surveiller leur santé et suivre leur activité physique avec des statistiques précises et fiables. C'est pour cette raison que la firme de Moutain View a pris l'initiative de racheter la division de montres intelligentes de l'horloger Fossil dès 2019. Suite à ce rachat, les montres ont immédiatement rejoint la famille WearOS et l'équipe de la division a commencé à travailler avec les ingénieurs Google.