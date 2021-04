Les expéditions de Mac au top de leurs formes au T1 2021

Julien Russo

Apple a lancé fin de l'année dernière les Mac de nouvelles générations avec ses propres processeurs M1. Visiblement, l'attente des consommateurs était importante puisque cela a permis de faire décoller les ventes de MacBook et Mac mini. Les dernières statistiques d'expéditions montrent que les ordinateurs d'Apple sont en forme !

Apple double sa performance de l'année dernière

L'abandon d'Intel semble bénéfique pour les ventes, la firme de Cupertino vend 2 fois plus de MacBook et Mac mini comparé à l'année dernière sur le même trimestre. D'après le cabinet d'analyse IDC, la majorité des acteurs sur le marché des ordinateurs de portables et fixe connaissent une progression sur les trois premiers mois de l'année.

Cette tendance se remarque surtout chez Apple qui constate une forte augmentation dans les expéditions, le géant californien semble bien résister en pleine période de crise sanitaire et où les pénuries de composants deviennent de plus en plus compliquées.

Les données recueillies par IDC indiquent qu'Apple est le quatrième vendeur d'ordinateurs dans le monde derrière Lenovo, HP et Dell Technologies.

Lors du premier trimestre de 2020, Apple avait effectué 3,164 millions d'expéditions, sur le T1 2021, Apple compte 6,692 millions de Mac expédiés, une belle performance qui permet au groupe de passer devant Acer qui est relégué à la cinquième position.

Ryan Reith le vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC note quand même une demande au-delà des estimations :

Les pénuries persistantes dans l'espace des semi-conducteurs ne font que prolonger davantage la capacité des fournisseurs à remplir les stocks et à exécuter les commandes des clients. Nous pensons qu'un changement fondamental s'est produit autour du CP, ce qui se traduira par des perspectives plus positives pour les années à venir. Les trois segments - les entreprises, l'éducation et les consommateurs - connaissent une demande que nous ne nous attendions pas, que de nombreux pays commencent leur processus d'ouverture. Les pénuries de composants seront probablement un sujet de conversation pour la majeure partie de 2021, mais la question la plus importante devrait être de savoir à quoi ressemblera la demande de PC dans 2-3 ans.

Même si Apple réalise une belle performance, le prix élevé des Mac reste tout de même un handicap qu'on continue à constater chaque année. Lenovo, HP et Dell qui proposent des tarifs plus accessibles avec des ordinateurs portables/fixes à moins de 1000€ affichent une part de marché et des expéditions parfois 2 à 3 fois supérieures à celle d'Apple.

Le rythme des expéditions de Mac pourrait s'intensifier en 2021 avec l'arrivée (on espère) des iMac M1 et de nouveaux MacBook Pro 16 pouces avec aussi le nouveau processeur made in Apple !