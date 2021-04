Iliad (Free) veut racheter le service Shadow

Alban Martin

La révolution du jeu vidéo annoncé par Shadow et autres services de Cloud Gaming n'est toujours pas évidente. Alors que Blade, la société mère, a été placée en liquidation judiciaire, on apprend par un communiqué de presse que le groupe Iliad de Xavier Niel s'est positionné pour reprendre la main.

Shadow bientôt propriété de Iliad via Scaleway ?

Le patron de Free a effectivement proposé un investissement à hauteur de 80% dans Blade via son entreprise Scaleway, sa filiale d'hébergement concurrent d'OVH et autre AWS. L'idée est de conserver la pépite de cloud gaming française dans l'Hexagone.



Placé en redressement judiciaire le mois dernier, Blade qui propose notamment Shadow aux joueurs voulant disposer d'un PC dernier cri dans le cloud, cherche une solution pour conserver ses six salariés. Et l'offre de Niel qui laisse 20% aux six personnes est attractive.



Au-delà de cet aspect financier, le groupe Iliad a un autre argument de poids, à savoir son expérience et son savoir-faire dans la gestion d’infrastructure et la commercialisation d’offres B2C. De quoi permettre à Shadow de grandir face à des services comme GeForce Now ou Stadia de Google.

Il faut savoir que ce sont les salariés qui ont lancé ce projet de sauvetage, alors qu'il ne reste que quelques jours pour trouver un repreneur et le présenter au Tribunal de Commerce. Le but de la manœuvre est triple pour les six employés :

Atteindre la rentabilité à très court terme (réduire les coûts, augmenter les revenus, créer une nouvelle offre)

(réduire les coûts, augmenter les revenus, créer une nouvelle offre) Conserver une expertise interne et une technologie reconnue

Protéger les intérêts des salariés

Jean-Baptiste Kempf, CTO de Shadow et qui a également travaillé 12 ans sur VLC, a déclaré :

Travailler avec Iliad va nous permettre d’accélérer ce projet génial qu’est Shadow, en nous donnant les moyens de nos ambitions et en conservant notre autonomie.

Reste à savoir si l'affaire va aboutir dans les temps, et si un autre concurrent ne va pas venir mettre son grain de sel. Le fondateur d'OVH s'est notamment positionné pour racheter l'entreprise. Réponse à la fin du mois.