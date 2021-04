La dernière publicité du MacBook s'adresse aux étudiants

Alexandre Godard

Apple mène d'une main de maître sa campagne publicitaire et profite de ce mois d'avril pour faire de la pub pour son MacBook auprès des étudiants. Une façon de rappeler à tout le monde à quel point celui-ci est complet.

Publicité

Le MacBook répond aux attentes des étudiants

Pas plus tard qu'hier, Apple a publié sur son site une nouvelle publicité (vidéo) qui met en avant son MacBook. Après être apparu au côté de plusieurs styles de métiers comme les métiers créatifs par exemple, il se place auprès des étudiants en cette année 2021.



Dans l'optique de promouvoir la campagne "Derrière le Mac", cette pub présente un moment de joie lorsque les étudiants reçoivent un mail indiquant qu'ils sont acceptés dans les études supérieures. Apple la joue soft et ne met pas forcément en avant son Mac et ses capacités mais en profite pour rappeler qu'un MacBook est l'ordinateur idéal pour un étudiant.

Cette série de spots publicitaire mis en place il y a 3 ans (2018) tente de mettre en valeur les produits Apple d'une manière subtile et essaye de nous faire comprendre que chez Apple, peu importe votre situation professionnelle ou étudiante, il y a forcément un produit qui correspond à vos besoins.



Au-delà de l'aspect commercial, il faut tout de même souligner qu'Apple a toujours cherché à toucher un maximum de personnes avec sa gamme de produits. Si les étudiants sont visés dans ce spot, Apple précise plusieurs fois par an que ses produits sont dotés de plusieurs fonctionnalités pour les personnes en situation de handicap.