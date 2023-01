Apple TV+ invite Timothée Chalamet dans sa dernière publicité

Apple TV+ a un catalogue de plus en plus grand avec des créations originales fantastiques qui ne cessent d'être récompensées dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix Américaines. Et pourtant... Le service de streaming a une part de marché mondial catastrophique face à d'autres géants du secteur qui investissent tout autant qu'Apple. Pour attirer de nouveaux abonnés, la firme de Cupertino lance une nouvelle campagne marketing avec l'aide d'un acteur très connu.

Timothée Chalamet aux commandes d'une publicité Apple TV+

Vous l'avez vu dans le film Dune, Un jour de pluie à New York ou encore dans le délicieux Lady Bird, Timothée Chalamet est l'un des acteurs les plus populaires de notre époque du haut de ses 27 ans seulement. Dans une nouvelle publicité Apple TV+, on aperçoit Timothée Chalamet dans la cuisine d'une maison en train de balayer sur un iPad les différentes créations originales disponibles sur Apple TV+ !



On peut apercevoir plusieurs classiques qui ont contribué au succès d'Apple TV+ ces derniers mois et années : The Morning Show, Loot, Slow Horses et Spirited qui a été ajouté pendant les fêtes de fin d'année. On aperçoit même le prochain film Ghosted avec Chris Evans qui fera son grand retour sur Apple TV+ après l'incroyable et passionnante série Défendre Jacob.

Dans la publicité, on remarque également une conversation entre Timothée Chalamet et son cuisinier, l'acteur mentionne les différents castings des créations originales qui défilent sur l'écran de l'iPad Pro. L'acteur termine en déclarant : "D'accord Apple, il est clair que vous avez du goût".



En janvier, Apple a diffusé un spot publicitaire "Call Me" dans lequel Chalamet exprimait son intérêt pour une série Apple TV+ et qui est assez similaire à celui-ci. À l'instar du casting de Jon Hamm dans l'émission "The Morning Show", la campagne publicitaire d'Apple suscite sans aucun doute l'attente du dévoilement d'une série ou d'un film Apple TV+ avec Chalamet en vedette.