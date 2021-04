DISGAEA RPG est de sortie sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Le RPG tactique DISGAEA est arrivé sur App Store, après plusieurs mois d'annonces. Signé des studios ForwardWorks et Nippon Ichi Software, le jeu avait d'abord été lancé au Japon afin de tester le marché. C'est Boltrend qui a réalisé le portage, à qui l'on doit notamment Idola Phantasy Star Saga.



Voici la bande-annonce de Disgaea RPG ci-dessous :

Disgaea RPG est rapidement passé par la case précommande sur l'App Store la semaine dernière, avant d'arriver sur nos iPhone. Il est également disponible sur Google Play pour Android.



Si vous n’avez jamais joué à un jeu Disgaea auparavant et que vous souhaitez vous y mettre, sachez que Disgaea 1 Complete est certainement la meilleure façon de débuter.



DISGAEA RPG : le jeu en détail

Le Netherworld, un endroit plus profond que l'océan le plus profond et plus sombre que la grotte la plus sombre. C'est un monde chaotique gouverné par des démons, des monstres et des Overlords. Personne ne sait vraiment où le trouver. Mais maintenant, cet endroit sombre s'ouvrira à tous les joueurs. Entrez dans le Netherworld, essayez d'élever le plus fort Overlord dans une aventure étrange mais passionnante.

Pour cette nouvelle aventure, vous retrouverez des protagonistes connus de la série comme Laharl, Flonne, Etna, Adell, Mao, Valvatorez et Killia. Toujours soignée, la saga ne déroge pas à la règle ici avec un scénario profond et des musiques originales magnifiques qui collent à l'histoire et à l'humeur de vos héros.



Mais comme dans tout bon JRPG, le plus intéressant réside dans le système de combat au tour par tour. Il faut monter une équipe cohérente pour se défendre convenablement et utiliser des options «Team Attack», «Tower» et «Throw» qui rendent le jeu vraiment stratégique et parfois hilarant. Les plus acharnés essaieront de faire progresser leurs personnages jusqu'au niveau maximum de 9999, tout en améliorant leurs compétences et leurs sorts magiques.



Enfin, pour les plus pressés, un mode de combat automatique avec une vitesse jusqu'à 4x vous fera gagner du temps. Mais on perd une partie de l'intérêt du jeu. Reste à voir si le modèle free-to-play est correct ou si il faudra payer sans arrêt pour avancer... En tout cas, Digaea RPG est beau, dynamique et facile à prendre en main.

