Roku ajoute le bouton Apple TV+ sur ses nouveaux appareils

Il y a 1 heure

Alban Martin

Roku a présenté aujourd'hui de nouveaux appareils pour diffuser de la vidéo. Ce concurrent des Fire TV et autre Chromecast est le premier à dégainer un bouton Apple TV+ sur la télécommande. Signe que la firme de Cupertino est prise très au sérieux par le secteur.



Le nouveau bouton "Apple TV+" est visible sur les "Express 4K+" et "Voice Remote Pro".

Roku remplace Rakuten TV par Apple TV+

Si le Roku Voice Remote Pro annoncé ce jour propose une batterie rechargeable, une prise jack et deux boutons programmables avec des marques comme Netflix, Disney Plus et Hulu, il y a maintenant le choix de mettre Apple TV Plus.



Le nouveau Voice Remote Pro est vendu 29,99 $ avec des fonctions de commandes vocales et push-to-talk «Hey Roku», ainsi qu'une fonction de recherche de télécommande perdue.

Le bouton Apple TV+ est également sur la télécommande du Roku Express 4K Plus et du Roku Streambar Pro. Et ces boutons ne sont pas personnalisables.



Affiché au prix de 39,99 $ aux États-Unis, le nouveau Roku Express 4K+ offre un streaming 4K à un prix abordable. Le dongle prend en charge AirPlay 2 pour la diffusion audio et vidéo sans fil depuis un iPhone, un iPad ou un Mac, tandis que la prise en charge de HomeKit permet aux utilisateurs de contrôler le lecteur de streaming avec Siri ou l'application Home sur leurs appareils Apple.



Roku a également ajouté le bouton Apple TV+ à ses nouvelles télécommandes standard, aux côtés des boutons Netflix, Hulu et Disney+.



Avec sa nouvelle version du logiciel Roku OS 10 qui est en cours de déploiement, Roku étend également AirPlay 2 et HomeKit pour sélectionner des lecteurs de streaming et des appareils HD Roku. Ces fonctionnalités étaient limitées aux appareils 4K de Roku jusqu'à présent.



Les nouveautés Roku seront bientôt en vente sur Amazon France.