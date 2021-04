Santorin : une simulation dans l'une des plus belles îles du monde

Hier à 20:55 (Màj hier à 20:55)

Guillaume Gabriel

Le studio NANOO Company nous fait la belle surprise de proposer un nouveau jeu de simulation qui prend position au sein de l'île de Santorin. Dans ce dernier, on a donc l'opportunité de créer notre propre village dans les paysages sublimes dont raffolent de nombreux touristes ces dernières années.



Le jeu se nomme simplement Santorin (v1.0.0, 172 Mo, iOS 10.0) et est disponible depuis quelques heures sur l'App Store. Voici sa bande-annonce :

Construisez votre propre village dans Santorin

Partez en voyage à Santorin, le joyau de la Mer Égée, et la meilleure destination touristique au monde !



Profitez de ce jeu de « Simulation de Destination Touristique » en construisant de superbes hôtels et restaurants pour créer un endroit de vacances parfait, et utiliser ce jeu idle comme endroit de détente pour vous ressourcer devant les jolies vues sur la mer.

Avec plus de 200 bâtiments et monuments différents, vous aurez donc la belle tâche de créer un village dans votre propre style, dans le but de devenir une destination touristique privilégiée. Pour donner vie au jeu, l'équipe de développement s’est rendue à Santorin où ils ont fait en moyenne 16 000 pas par jour pendant une semaine pour observer et noter tous les détails de l’île.



Une véritable merveille disponible gratuitement sur l'App Store.

