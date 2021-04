Hindsight : Annapurna Interactive présente son nouveau jeu à venir sur iOS

Hier à 21:16 (Màj hier à 21:16)

Guillaume Gabriel

Réagir



Le studio Annapurna Interactive est reconnu dans le monde du jeu vidéo mobile notamment pour avoir donné naissance à un certain Prune (v1.1.3, 115 Mo, iOS 8.0), l'une des grandes claques qu'il est possible de découvrir sur l'App Store. Ces derniers se transforment également en éditeur et financent de très beaux projets.



Seulement, il semblerait que les développeurs reviennent sur le devant de la scène avec un nouveau jeu. Portant le nom de Hindsight, on parle d'une exploration narrative qui sera disponible sur iOS, Steam ou encore Nintendo Switch. Voici la bande-annonce :

Publicité

Les créateurs de Prune reviennent avec un nouveau jeu

Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? Jetez un œil sur les souvenirs lointains et sur les futurs inconnus dans Hindsight.

À la tête de ce nouveau projet, on ne change pas une équipe qui gagne puisqu'on retrouve Emma Kidwell pour le récit, Kyle Preston pour la musique et Joel McDonald pour chapeauter le tout. Décrit comme une exploration narrative, Hindshight nous permet de suivre la vie d'une femme, de sa naissance à aujourd’hui, "alors qu’elle tente de donner un sens à son existence".



Hindsight n'a pas encore de date de sortie confirmée, mais il «arrivera bientôt» sur iOS, Nintendo Switch et PC via Steam.