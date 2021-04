Une photo des AirPods 3 à quelques jours de la présentation

Alors qu'on pensait qu'Apple nous le présenterait hier lors du keynote des iPad et Apple Watch, voilà que le futur casque AirPods Studio se montre d'une autre manière. C'est par Twitter,...

Lors de son annonce, le AirPods Max a fait couler beaucoup d'encre de par son prix et son design. Quelques semaines après, voilà une nouvelle information à son sujet qui concerne la garantie...

Si vous prévoyez d'acheter une nouvelle paire d'AirPods, arrêtez tout et attendez un peu. Apple serait sur le point de dévoiler une nouvelle paire d'AirPods qui est présenté par les rumeurs...

Annoncés par "surprise" le 8 décembre dernier, les AirPods Max ont depuis lors fait couler beaucoup d'encre ! Entre un prix paraissant à priori trop élevé et une Smart...

Qui attend les AirPods 3 parmi vous ? Nous avons eu de nombreux témoignages de lecteurs qui préféraient les AirPods classiques aux "Pro" à cause des embouts invasifs de ces derniers. Réponse mardi 20 avril lors du keynote Spring Loaded .

Dans le même message d'UnclePan qui évoquait l'Apple Pencil 3 , on peut voir également apercevoir les AirPods 3. Bien que nous ayons vu une multitude de fuites sur les nouveaux AirPods d'entrée de gamme, les sources sont mitigées quant à savoir s'ils sont réellement prêts à être expédiés bientôt. Par exemple, l'analyste respecté Ming-Chi Kuo a déclaré que les AirPods de troisième génération ne seraient pas produits en grande quantité avant le troisième trimestre. Cela suggère un lancement décalé, certainement du à la pénurie de composants. Dans tous les cas, les AirPods 3 sont ici très clairs, avec un design proche des AirPods Pro mais sans embout en silicone. Les rumeurs indiquent logiquement qu'Apple n'inclura pas de réduction active du bruit dans ce modèle, afin de conserver un prix attractif. Il sera donc principalement question de design pour la troisième version des AirPods de base, le quatrième modèle en comptant les "Pro". Voici la fameuse photo :

Après l'Apple Pencil 3, voici les AirPods 3. Le réseau chinois Weibo est en effervescence depuis quelques heures avec la publication de plusieurs images de produits Apple non annoncés. Et les prochains écouteurs de la marque américaine se montre de manière nette.

