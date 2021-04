Darkfire Heroes : le nouveau RPG de Rovio est disponible

Doit-on encore présenter le studio de développement Rovio ? La firme finlandaise a notamment donné naissance à la success-story d'Angry Birds, les petits oiseaux dont tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie.

Si les choix des développeurs, autant d'un point de vue du modèle économique que des différents gameplays, ont malheureusement essoufflé la belle histoire, il semblerait qu'ils cherchent à sortir de leur case. En effet, depuis plusieurs mois, le studio travaille sur un nouveau RPG avec de nouveaux héros du nom de Darkfire Heroes (v1.19, 269 Mo, iOS 10.0).



Disponible depuis plusieurs mois en soft-launch, la nouvelle création a été lancée vendredi dans le monde entier. Voici son trailer :



Fini les oiseaux et les cochons verts, place à un nouvel univers : Darkfire Heroes est un RPG d'action fantastique qui met en avant l'esprit d'équipe, la magie et la stratégie avec les diverses compétences des héros.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.



It’s here, it’s live, it’s global! ⭐️ We are so thrilled to launch our brand new fantasy RPG game Darkfire Heroes with you all today! 🎮 Start your adventure now by following the link: https://t.co/uL83oF67lp #DFH #newgame pic.twitter.com/asxnYAd0nX